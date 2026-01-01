Bezpečnostní referent – referent BOZP
KŘP Středočeského kraje, kancelář náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha -Zbraslav
Náplň práce
- dodržování předpisů BOZP – prevence, školení zaměstnanců, kontrola dodržování předpisů na jednotlivých organizačních článcích, vedení, vytváření a aktualizace příslušné dokumentace,
- revize pro vybraná technická zařízení,
- participuje na přípravě podkladů pro zadání veřejných zakázek v dané oblasti,
- je členem komise k projednávání služebních a pracovních úrazů,
- je správcem rozpočtu dle pověření k výkonu předběžné řídící kontroly v rozsahu rozpočtové skladby a položek v pověření uvedených (např. kontrola doručených faktur před jejich úhradou).
Platové podmínky a další benefity
- plný pracovní úvazek, pracovní doba 07:00-15:30 h.,
- platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída od 24.790,- Kč do 35.770,-Kč),
- zvláštní příplatek ve výši 2 500,- Kč,
- podporu v osobním a odborném růstu,
- 5 týdnů dovolené,
- 5 dnů indispozičního volna,
- v místě výkonu práce možnost stravování – bufet, jídelna,
- možnost využití rekreačních středisek.
Požadujeme
- trestní bezúhonnost (vybraný uchazeč bude vyzván k doložení výpisu z rejstříku trestů před nástupem na danou pracovní pozici),
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo vyšším odborném vzdělání,
- odborná způsobilost v BOZP – § 10 zák. č. 309/2006 Sb. – výhodou, případně lze absolvovat při zaměstnání.
- dobré komunikační schopnosti,
- organizační schopnosti,
- schopnost samostatného řešení úkolů i týmové spolupráce, pečlivost, důslednost, spolehlivost,
- ochotu učit se nové věci,
- velmi dobrou znalost českého jazyka,
- uživatelskou znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook),řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ka
Další informace
termín pro zaslání životopisu s motivačním dopisem: 15.01.2026 na adresu krps.podatelna@policie.gov.cz nebo do datové schránky, do předmětu zprávy uveďte – bezpečnostní referent BOZP-výběrové řízení, součástí přijímacího řízení je pohovor,
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje si vyhrazuje právo změnit požadavky nebo nevybrat žádného uchazeče,
- odesláním životopisu zájemce vyjadřuje souhlas s dalším zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici,
- pokud nebudete do 31.01.2026 vyzváni k pohovoru, byl vyzván jiný zájemce.