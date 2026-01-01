Bezpečnostní referent požární ochrany

Policejní prezidium České republiky - ředitelství logistického zabezpečení – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Nádražní 16, Praha 5 - Smíchov
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • komplexní zajišťování PO v organizaci
  • vykonávání kontrol dodržování předpisů na úseku PO
  • navrhování příslušných opatření k odstranění nedostatků zjištěných na úseku PO
  • zpracování dokumentace PO
  • školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění PO
  • odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek
  • zpracovávání zprávy o stavu PO
  • vedení přehledu požárů a jejich příčin
  • příprava interních aktů řízení
  • poradenská a konzultační činnost na úseku PO
  • posuzování projektových dokumentací staveb, částí staveb nebo stavebních úprav a oprav, dále posuzování změn užívání stavby nebo části stavby
  • vydávání odborných stanovisek týkající se problematiky PO
  • účast na šetření mimořádných událostí v rámci policejního prezidia a útvarů s celostátní působností a podílení se na opatřeních v případech zdolávání mimořádných událostí

Platové podmínky a další benefity

  • 11. platová třída, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (29.090,-  až 42.050,- Kč, dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
  • osobního ohodnocení podle dosahovaných výsledků
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • dotovaná strava
  • možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
  • možnost rekreace v rezortních zařízeních
  • příspěvek zaměstnavatele na dětské tábory
  • možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let
  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
  • možnost poskytnutí bezúročné půjčky

Požadujeme

  • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (v případě bakalářského stupně se odečítají roky praxe)
  • osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. 
  • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilitu
  • dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
  • znalost práce na PC, znalost MS OFFICE
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • státní občanství ČR

Výhodou

  • praxe v dané problematice
  • osvědčení o odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pružná pracovní doba
  • možnost nástupu dohodou
  • dobrá dopravní dostupnost MHD


V případě Vašeho zájmu zasílejte profesní strukturovaný životopis s motivačním dopisem na e-mailovou adresu: katerina.lukasova@pcr.cz

Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zároveň si vyhrazujeme právo nevybrat žádného uchazeče. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně skartovány. 

Kontaktní osoba:   plk. Mgr. Kateřina Lukášová – tel.: 606 300 302

