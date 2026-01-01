Bezpečnostní referent požární ochrany
Policejní prezidium České republiky - ředitelství logistického zabezpečení – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Nádražní 16, Praha 5 - Smíchov
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexní zajišťování PO v organizaci
- vykonávání kontrol dodržování předpisů na úseku PO
- navrhování příslušných opatření k odstranění nedostatků zjištěných na úseku PO
- zpracování dokumentace PO
- školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění PO
- odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek
- zpracovávání zprávy o stavu PO
- vedení přehledu požárů a jejich příčin
- příprava interních aktů řízení
- poradenská a konzultační činnost na úseku PO
- posuzování projektových dokumentací staveb, částí staveb nebo stavebních úprav a oprav, dále posuzování změn užívání stavby nebo části stavby
- vydávání odborných stanovisek týkající se problematiky PO
- účast na šetření mimořádných událostí v rámci policejního prezidia a útvarů s celostátní působností a podílení se na opatřeních v případech zdolávání mimořádných událostí
Platové podmínky a další benefity
- 11. platová třída, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (29.090,- až 42.050,- Kč, dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.200,- Kč
- osobního ohodnocení podle dosahovaných výsledků
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- dotovaná strava
- možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
- možnost rekreace v rezortních zařízeních
- příspěvek zaměstnavatele na dětské tábory
- možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- možnost poskytnutí bezúročné půjčky
Požadujeme
- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (v případě bakalářského stupně se odečítají roky praxe)
- osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb.
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilitu
- dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
- znalost práce na PC, znalost MS OFFICE
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- státní občanství ČR
Výhodou
- praxe v dané problematice
- osvědčení o odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pružná pracovní doba
- možnost nástupu dohodou
- dobrá dopravní dostupnost MHD
V případě Vašeho zájmu zasílejte profesní strukturovaný životopis s motivačním dopisem na e-mailovou adresu: katerina.lukasova@pcr.cz
Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zároveň si vyhrazujeme právo nevybrat žádného uchazeče. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně skartovány.
Kontaktní osoba: plk. Mgr. Kateřina Lukášová – tel.: 606 300 302