Bezpečnostní referent
KŘP Jihomoravského kraje, kancelář náměstka ředitele KŘ pro ekonomiku – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce : Brno, Kounicova 24
- nástup : od 1.4.2026 nebo podle dohody
Náplň práce
- komplexní zajišťování činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci (dále jen „bezpečnost práce“) v rámci krajského ředitelství, plnění úkolů vedoucího technika bezpečnosti práce ve smyslu čl. 6 NMV č. 56/2011 v platném znění
- provádění koordinační, kontrolní, rozborové a metodické činnosti v oblasti bezpečnosti práce a prevence rizik v rámci krajského ředitelství, vč. předkládání návrhů na opatření
- vyjadřování se k projektovým dokumentacím staveb a technologií z hlediska bezpečnosti práce, účast při stavebních a kolaudačních řízeních, vypracovávání odborných stanovisek
- zajišťování odborných školení zaměstnanců a policistů vykonávajících funkci, kde je takové školení požadováno dle příslušného právního předpisu (svářečů, topičů, obsluh výměníkových stanic, řidičů motorových vozíků apod.)
- organizování jedenkrát ročně prověrek bezpečnosti práce dle § 108, odst. 5 zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb. v platném znění) a § 87 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (z. č. 361/2003 Sb. v platném znění)
- prověřování příčin a správnosti hlášení v oblasti pracovních a služebních úrazů, účast na šetření hromadných a smrtelných úrazů a havárií, komplexní zpracovávání závěrečné zprávy
- zabezpečování provádění školení a přezkoušení policistů a zaměstnanců v rámci krajského ředitelství v souladu s platnými IAŘ, posuzování obsahu tematických a časových plánů školení bezpečnosti práce
- provádění hodnocení rizik a poskytování součinnosti při sestavování seznamů přidělovaných ochranných prostředků
- provádění kontrolních činností v oblasti provádění revizí, zkoušek a prohlídek strojů, nářadí, technických zařízení a vyhrazených technických zařízení
- koordinace činností a jednání s příslušnými orgány státní správy v oblasti bezpečnosti práce
- sestavování podkladů pro stanovení rozpočtu v oblasti zajišťování odborného školení zaměstnanců a policistů v rámci krajského ředitelství a průběžné sledování a vyhodnocování jeho čerpání
- ve stanoveném rozsahu provádění finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. (pověření správce rozpočtu)
- v případě potřeby zástup za bezpečnostního referenta - technika požární ochrany krajského ředitelství
Platové podmínky a další benefity
- 10. platová třída – 27 030 Kč až 38 990 Kč podle délky praxe (nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
- po zapracování možnost osobního příplatku
- zvláštní příplatek 2500 Kč
- dovolená 25 dnů, 5 dnů zdravotního volna
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, technický směr výhodou
- zkouška odborné způsobilosti dle § 10 z. č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (případně její absolvování v průběhu zkušební doby)
- velmi dobrá znalost obecně platných právních předpisů a norem v oblasti bezpečnosti práce, základní orientace v předpisech požární ochrany
- výborná znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet)
- znalost elektronického vedení jednacího protokolu (ETŘ) výhodou
- velmi dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti
- schopnost samostatné i týmové práce
- ochota se vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
- pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení
- odolnost vůči stresovým situacím
- ŘP sk. B (aktivní řidič)
Další informace
- pracovní poměr na dobu určitou, zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost
- zkušební doba 4 měsíce
Zájemce předloží
- písemnou žádost
- motivační dopis
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz
Bližší informace poskytne: plk. Mgr. et Mgr. Marcel Stratilík, vedoucí Kanceláře náměstka KŘ pro ekonomiku, tel.: 974621240.