Bezpečnostní pracovník
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, vzdělávací zařízení Kutná Hora, kancelář ředitele, skupina ostrahy – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora
- pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení, zkušební doba 3 měsíce
- pravidelná pracovní doba: pondělí až pátek v dvousměnném režimu (osmihodinové směny)
Náplň práce
- výkon ostrahy a střežení areálu
- provádění obchůzek a obsluha bezpečnostních systémů včetně kamerového, vyhodnocování a sledování okolí budov, archivace nasnímaných záznamů
- provádění propustkové činnosti – kontrola vstupu osob a vjezdu vozidel do areálu
- dohled nad dodržováním stanovených režimových opatření v areálu
- plnění úkolů recepční služby
Platové podmínky a další benefity
- 4. platová třída, 12. platový stupeň (plat 25.240,- Kč)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
- možnost čerpání prostředků z FKSP (např. penzijní připojištění, rekreace)
- dovolená v rozsahu 25 pracovních dní, 5 dnů indispozičního volna (sick days)
- závodní stravování
Požadujeme
- střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
- trestní a občanská bezúhonnost
- spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: do 31. srpna 2026
- možnost nástupu: 1. října 2026 (nebo dle domluvy)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na e-mail vladimir.maxa@pcr.cz s předmětem zprávy „Bezpečnostní pracovník“. Další případné informace sdělí vedoucí kanceláře ředitele vzdělávacího zařízení Kutná Hora plk. Mgr. Bc. Vladimír Maxa – mobil: 725 828 055.