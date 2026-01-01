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Bezpečnostní pracovník

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, vzdělávací zařízení Kutná Hora, kancelář ředitele, skupina ostrahy – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora
  • pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení, zkušební doba 3 měsíce
  • pravidelná pracovní doba: pondělí až pátek v dvousměnném režimu (osmihodinové směny)

Náplň práce

  • výkon ostrahy a střežení areálu
  • provádění obchůzek a obsluha bezpečnostních systémů včetně kamerového, vyhodnocování a sledování okolí budov, archivace nasnímaných záznamů
  • provádění propustkové činnosti – kontrola vstupu osob a vjezdu vozidel do areálu
  • dohled nad dodržováním stanovených režimových opatření v areálu
  • plnění úkolů recepční služby

Platové podmínky a další benefity

  • 4. platová třída, 12. platový stupeň (plat 25.240,- Kč)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (např. penzijní připojištění, rekreace)
  • dovolená v rozsahu 25 pracovních dní, 5 dnů indispozičního volna (sick days)
  • závodní stravování

Požadujeme

  • střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
  • trestní a občanská bezúhonnost
  • spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:                   do 31. srpna 2026
  • možnost nástupu:                                      1. října 2026 (nebo dle domluvy)
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na e-mail vladimir.maxa@pcr.cz s předmětem zprávy „Bezpečnostní pracovník“. Další případné informace sdělí vedoucí kanceláře ředitele vzdělávacího zařízení Kutná Hora plk. Mgr. Bc. Vladimír Maxa – mobil: 725 828 055.

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