Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečnostní pásy nejsou jen formalita, ale pojistka na život
Kolínští policisté se v uplynulých dnech (9. a 11. března 2026) zapojili do celoevropské dopravně-bezpečnostní akce pod záštitou organizace ROADPOL. Speciální kontroly na Kolínsku nebyly náhodné – zaměřily se na to nejzákladnější, co může v autě rozhodnout o životě a smrti: používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček.
Prevence je sice základ, ale čísla z loňského roku ukazují, že řada řidičů důležitost pásů stále podceňuje. Jen v roce 2025 řešili policisté Územního odboru Kolín celkem 98 přestupků spojených právě s nepoužitím bezpečnostních pásů. Každý z těchto případů představuje zbytečné riziko, které při nárazu může mít fatální následky i v nízkých rychlostech.
Pokud vás hlídka zastaví a zjistí, že nejste připoutáni, musíte počítat s citelným finančním dostihem. Podle aktuální legislativy se tento přestupek již nedá vyřešit symbolickou pokutou. Minimální pokuta na místě je stanovana na 1 500 Kč. Horní hranice může dosáhnout až 2 000 Kč. Policista nemá zákonnou pravomoc uložit nižší částku než zmíněných 1 500 Kč. Tato sankce vychází přímo z § 125c odst. 7 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dále řidič riskuje připsání 3 bodů do bodového hodnocení.
Během březnové akce zkontrolovali policisté Dopravního inspektorátu Kolín a obvodních oddělení na Kolínsku desítky vozidel. Jen hlídka DI Kolín během dvou dnů odhalila 3 případy nepoužití pásů, za které uložila pokuty v celkové výši 4 500 Kč.
Cílem těchto kontrol však není vybírání pokut, ale snaha připomenout, že těch pár sekund, které věnujete „zacvaknutí“ pásu, je nejlevnější a nejúčinnější životní pojistka, jakou si můžete pořídit.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
27. března 2026