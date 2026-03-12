Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečnostní pásy a zranitelní účastníci provozu
Od roku 1990 je užití bezpečnostních pásů ve vozidle povinné na kterémkoliv sedadle.
Příbramští policisté se začátkem týdne zaměřili při speciální dopravní kontrole na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí. O víkendu se pro změnu kvůli nepříznivému stavu ve zvýšení vážných následků při dopravních nehodách věnovali především zranitelným účastníkům silničního provozu, což jsou chodci, cyklisté a motorkáři.
Zkontrolovali celkem 240 dopravních prostředků a zjistili 59 hříšníků, což znamená, že každý čtvrtý kontrolovaný měl nějaký problém. Na pokutách hlídky vybraly 54 tisíc korun, dva motoristy bude ještě řešit správní orgán a 18 tisíc korun získaly od přestupců, kteří v minulosti neuhradili pokuty za dopravní delikty, a jsou v centrální evidenci přeplatků a nedoplatků. Celkem 20 řidičů nebylo připoutáno, čtyři motoristé drželi za jízdy telefon v ruce, tři chodci porušili pravidla silničního provozu, 18 aut nemělo vyhovující technický stav a pět šoférů překročilo rychlost. Navíc se dva řidiči dopustili trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, protože usedli za volant přes platný zákaz řízení, a jeden motorista je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy měl pozitivní test na metamfetamin.
Od roku 1990 je užití bezpečnostních pásů ve vozidle povinné na kterémkoliv sedadle, mimo obec i v obci. Pásy mají za úkol zvýšit bezpečnost pasažérů a snížit riziko zranění či usmrcení při dopravní nehodě. Dítě, jehož hmotnost nepřevyšuje 36 kg a výška nepřesahuje 150 cm, musí užít dětskou autosedačku. Přetrvávajícím problémem je nepoutání na zadních sedadlech, tito spolujezdci mohou být při nehodě vymrštěni a zranit nebo dokonce usmrtit osoby na předních sedadlech. Za připoutání se bezpečnostními pásy ve voze zodpovídá každý dospělý cestující sám. Řidič ale musí dohlédnout na to, aby byly připoutané děti.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
12. březen 2026