Bezpečnostní opatření v Plzni
Ze soboty na neděli proběhlo na území města Plzně hned několik bezpečnostních opatření.
Od sobotních odpoledních hodin do nedělního rána proběhlo na území města Plzně několik bezpečnostních opatření, která se uskutečnila především z důvodu konání většího počtu kulturních akcí, svolaného srazu tuningových vozidel nebo plánované akce s názvem Bezpečná Plzeň. Hlavním cílem všech opatření bylo především zajištění klidu, bezpečnosti a veřejného pořádku na území našeho krajského města a zamezení případnému protiprávnímu jednání. Dále jsme se samozřejmě zaměřili i na ochranu měkkých cílů, na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, na kontrolu zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let, na pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a věcech, na dodržování zákona o pobytu cizinců, nelegální migraci a prováděli dohled a kontrolu na dodržování pravidel silničního provozu.
Naše síly a prostředky jsme soustředili do centrální části města Plzně, a to na náměstí Republiky a přilehlých ulic, dalších městských částí, zájmových oblastí a objektů. Tedy tam, kde nejčastěji dochází k narušování veřejného pořádku a páchání protiprávní činnosti nebo se vyskytuje větší počet lidí. Těmito lokalitami jsou např. autobusová a vlaková nádraží, restaurační zařízení, kluby, sportbary, zábavné podniky, herny, místa s venkovními akcemi a veřejná prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikových osob. Ve větší míře jsme se zaměřili na místa, kde se konaly kulturní akce a avizovaný sraz tuningových vozidel.
Do opatření byly zapojeny desítky policistů, a to jak z řad Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, tak i z Městského ředitelství policie Plzeň. Na těchto opatřeních se dále s námi podíleli i kolegové z Mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie, a to z Prahy, Brna, Hradce Králové a Ostravy. Součinnost nám poskytli i plzeňští městští strážníci a nápomocný nám byl i městský kamerový systém.
Bezpečnostní opatření, které se uskutečnilo v souvislosti s konáním srazu příznivců automobilového tuningu, se obešlo bez vážného narušení veřejného pořádku, bez zranění osob či škody na majetku. Celkem jsme řešili v příkazním řízení 38 přestupků, a to zejména pro porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), za které jsme uložili pokuty v celkové výši 73 500 korun. Jeden přestupek jsme oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání a zjistili 7 případů, kdy osoby neměly uhrazené pravomocné pokuty za dopravní delikty (CEPAN = centrální evidence přeplatků a nedoplatků), a to v souhrnné výši 17 000 korun. Dále jsme řešili jeden přestupek, kdy řidič nákladní soupravy měl zakrytou přední registrační značku, za což mu byla uložena kauce ve výši 10 000 korun.
V rámci opatření konaného v souvislosti s kulturními akcemi na území města Plzně a akce Bezpečná Plzeň jsme zkontrolovali dohromady 843 osob, kdy z tohoto počtu bylo 550 cizinců, 28 motorových vozidel, z toho bylo 13 automobilů taxislužby. Při akci jsme zjistili dva přestupky na úseku BESIP (porušení zákona o silničním provozu), jeden přestupek na úseku TOXI (porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek), 15 přestupků na úseku OCP (porušení zákona o pobytu cizinců), přestupek na úseku občanského soužití, kdy se jedna osoba dopustila hrubého jednání, vypátrali jsme jednu osobu, která byla v celostátním pátrání a další 3 zájmové osoby pro potřeby policie. V jednom případě jsme řešili neuposlechnutí výzvy, a proto jsme museli použít donucovací prostředky. Zákrok se obešel bez zranění a škody na majetku. Dále jsme se zabývali intoxikací mladistvého, konkrétně šestnáctiletého chlapce, který užil návykové látky. U jedné kontrolované osoby jsme zjistili, že tato by mohla mít zakázaný pobyt na území města Plzně a mohla by se dopouštět přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. I tato opatření se obešla bez vážného narušení veřejného pořádku, bez zranění osob a škody na majetku.
Bezpečnost, klid a zajištění veřejného pořádku jsou pro nás prioritou, a to nejen na území města Plzně a nejen v rámci bezpečnostních opatření, ale jsou na našem každodenním pořádku. Avšak opatření podobného rázu budeme uskutečňovat i nadále.
por. Bc. Barbora Šmatetová, DiS.
19. dubna 2026