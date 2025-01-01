Policie České republiky  

Bezpečnostní opatření v Českém Švýcarsku: společné hlídky dohlížejí na turisty i přírodu

Cílem je prevence požárů v Českém Švýcarsku 

Policisté speciální pořádkové jednotky Ústeckého kraje společně se strážci Národního parku České Švýcarsko včera provedli preventivně bezpečnostní opatření zaměřené na předcházení vzniku lesních požárů.

Opatření navazovalo na zkušenosti z rozsáhlého požáru, který před třemi lety zasáhl území národního parku. Cílem těchto akcí je předcházet rizikovým situacím, dohlížet na dodržování zákazu rozdělávání ohňů a nocování mimo vyhrazená místa a současně návštěvníky informovat o zásadách bezpečného chování v přírodě. Období prázdnin, kdy je v této oblasti zvýšený turistický ruch, realizujeme několik obdobných akcí. V nepravidelných intervalech se  společné hlídky do lokality opakovaně vrací. V terénu se pohybují české a německé policejní hlídky doplněné o strážce národního parku, kteří přispívají svou detailní znalostí prostředí.

Výkon služby posílily hlídky oddělení jízdní policie z Libereckého kraje. Policisté na koních se mohou dostat i do hůře přístupného terénu, zatímco policisté na čtyřkolkách kontrolují přístupové cesty se zákazem vjezdu a další riziková místa. 

Cílem je znovu upozornit návštěvníky, že odpovědné chování je klíčové pro ochranu přírody, která je jedním z našich nejcennějších bohatství.

Ústí nad Labem 31. srpna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

