Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Bezpečnostní opatření u hudebního festivalu - bez mimořádné události
Colours of Ostrava: Porušení bezletové zóny, podvody při inzertním prodeji vstupenek.
Dnes, v neděli v ranních hodinách, skončil v Ostravě hudební festival Colours of Ostrava, návštěvnost se každý den počítala v desítkách tisíc lidí. Moravskoslezská policie přijala v souvislosti s akcí bezpečnostní opatření, posílili jsme výkon služby. Denně byly v terénu desítky policistů ze služby pořádkové, dopravní i cizinecké. Nechyběl antikonfliktní tým a kriminalisté. Monitorovali jsme dění, dohlíželi na bezpečnost osob i majetku. Byli jsme připraveni pomoci a poradit, a to i z hlediska prevence. Spolupracovali jsme se strážníky Městské policie Ostrava i organizátory. Finálně můžeme konstatovat, že jsme nezaznamenali a neřešili žádnou mimořádnou událost.
Před akcí jsme informovali, že v prostoru jejího konání je zakázaný vzdušný prostor (bezletová zóna) pro bezpilotní prostředky (drony), které nemají řádné povolení pro letovou činnost pro tuto lokalitu a akci. Celkově jsme zaregistrovali v bezletové zóně tři drony, jeden přes den a dva v nočních hodinách. Identifikovali jsme piloty a prověřili okolnosti. Ani jeden z mužů nedoložil řádné povolení. Policisté drony zajistili a piloty, kteří jsou podezřelí z přestupku, oznámí k projednání příslušnému správnímu orgánu - Úřadu pro civilní letectví. A z jiného soudku, první den opatření zareagovali policisté u vchodu do areálu na nestandardní a podezřelé jednání dvou mužů. Nemýlili se, vyvstalo důvodné podezření na distribuci drog. Na základě dosavadních informací sdělili ostravští kriminalisté 35letému muži podezření z přečinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Případem se i nadále zabývají.
Co se týká vstupenek, na policisty se obrátila žena, která si před areálem festivalu zakoupila lístek od neznámého muže, ale na akci nebyla vpuštěna. Policisté muže i na základě informací od paní v místě dohledali. Paní má své peníze zpět a policisté se i nadále jednáním pána zabývají. Policisté v souvislosti s akcí řeší tři podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek, kdy zájemci zaplatili v součtu přes 10 000 korun, ale lístky neobdrželi. Přijali dále oznámení o dvou ztrátách osobních dokladů. Policisty ale naopak také kontaktovali poctiví návštěvníci, kteří v průběhu akce nalezli dvě platební karty. Na opatření se podíleli také cizinečtí policisté, kteří při kontrolní činnosti zjistili, že doklad totožnosti jednoho z návštěvníků, cizince, je v pátrání. Doklad zajistili a byli cizinci nápomocni při řešení nastalé situace.
Samostatnou kapitolou byla oblast dopravy. Policisté avizovali pro zajištění bezpečnosti osob a současně plynulosti dopravy různá omezení, snížení rychlosti jízdy v místě a naváděli pěší na bezpečné trasy. Při akci pružně reagovali na nastalé situace, například kvůli intenzivním srážkám a nahromadění vody na silnicích usměrňovali dopravu v místech, kde byl aktuálně omezen průjezd. Dopravní policisté řešili téměř 190 přestupků. Jednalo se stěžejně o nerespektování snížení rychlosti jízdy na 50 km/h. Například zhruba šedesátiletý muž v pátek odpoledne zřejmě spěchal do obchodu. Na displeji radaru se ukázala rychlost 87 km/h. Dopravní policisté řešili i nerespektování zákazu stání a zastavení. Ku příkladu řidič taxi zastavil přímo u vjezdu k areálu v odbočovacím pruhu, protože klientka chtěla zde vystoupit.
por. Mgr. Soňa Štětínská
19. července 2026
------------------- úvodní zpráva z 15. července 2026 ---------------------------------------
Opatření moravskoslezské policie v souvislosti s hudebním festivalem v Ostravě
V Ostravě proběhne od středy 15. července 2026 v areálu Dolní oblast Vítkovice čtyřdenní hudební festival Colours of Ostrava. Očekává se přítomnost a pohyb vysokého počtu osob (až desítky tisíc) nejen v tomto místě, ale i v místech ubytování a při přepravě, včetně městské hromadné dopravy.
Policie reaguje přijatým bezpečnostním opatřením, obecně jsme posílili výkon služby. Nasadíme denně desítky policistů z různých složek a služeb, především z Městského ředitelství policie Ostrava, ale také z krajských článků a celorepublikových útvarů. V místě a okolí se budou pohybovat policejní hlídky, primárně z řad uniformované policie. Hlídky budou na pevných stanovištích, ale také mobilní. Vzhledem k charakteru akce budou policisté vybaveni i dlouhými zbraněmi. Budeme monitorovat dění, dohlížet na bezpečnost osob i majetku. Jsme připraveni reagovat na aktuální situaci, podněty od občanů a účastníků akce, rovněž tak poskytnout radu či pomoc. Budeme spolupracovat se strážníky Městské policie Ostrava a organizátory.
V souvislosti s hudebním festivalem je v prostoru jeho konání zakázaný vzdušný prostor (bezletová zóna) pro bezpilotní prostředky (drony), které nemají řádné povolení pro letovou činnost pro tuto lokalitu a akci.
Zaměříme se také na bezpečnost pro všechny v dopravě:
- Festivalový areál je v blízkosti frekventované komunikace (ulice Místecká), v tomto úseku bude proto snížena rychlost jízdy pro vozidla na 50 km/h.
- Upozorňujeme také na probíhající stavební práce na ulici Vítkovické – z tohoto důvodu není možné sjet z ulice Vítkovické na ulici Místeckou (silnice č. I/56) ve směru jízdy na Frýdek-Místek. Z ulice Železárenské je však toto odbočení možné. Objízdná trasa pro ulici Vítkovickou je vyznačena.
- Rovněž upozorňujeme, že z důvodu stavebních prací je uzavřen chodník od zastávky MHD „Dolní Vítkovice“ na ulici Místecké ve směru od Frýdku-Místku na centrum Ostravy. Proto doporučujeme cestujícím tramvajemi vystoupit na zastávce MHD „Dolní Vítkovice Hlubina“ a využít podchod k přístupu k hlavnímu vstupu na akci.
Dopravní policisté budou v případě potřeby koordinovat dopravu a reagovat na aktuální situaci. Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali jejich pokynů a přechodného dopravního značení. Pohybujte se s potřebnou dávkou obezřetnosti, trpělivosti a ohleduplnosti.
Pro bezpečí vás všech na festivalech připravila moravskoslezská policie důležitá preventivní a informační sdělení. Jedná se také o letáky, rovněž v angličtině a polštině, které jsou zveřejněny na našich stránkách: https://www.policie.cz/clanek/bezpecne-na-festivalech.aspx .
por. Mgr. Soňa Štětínská