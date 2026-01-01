Bezpečnostní opatření TRANZIT
Zaměřili jsme se nejen na odhalování nelegální migrace.
Ve dnech 19. až 24. dubna 2026 proběhla na území pěti krajů rozsáhlá součinnostní akce TRANZIT. Bezpečnostní opatření bylo realizováno pod záštitou Ředitelství služby cizinecké policie a podílela se na něm celá řada dalších složek. Zejména příslušníci dopravní policie, místně příslušné odbory cizinecké policie, Celní správy ČR, Inspekce silniční dopravy (INSID) a Generální finanční ředitelství. Akce se soustředila zejména na strategické komunikace v Královéhradeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, Zlínském kraji a na Vysočině.
Zaměření na nákladní dopravu a pravost dokladů
Na desítkách míst v terénu byla naše pozornost upnuta primárně na kontrolu nákladních vozidel, dodávek a dálkových autobusových spojů. Experti z Národního centra pro kontrolu dokladů a specialistů na doklady z řad místních odborů cizinecké policie přímo na místě prověřovali pravost cestovních dokladů a řidičských průkazů. Vedle nelegální migrace byla pozornost věnována také technickému stavu vozidel, kontrole dodržování hmotnostních limitů, oblasti sociálních předpisů, povolení k mezinárodní přepravě osob v linkové a příležitostné dopravě, pátrání po hledaných osobách, kontrole přepravy zboží podléhajícího spotřební dani a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na klíčových dopravních tepnách.
Během kontrolní akce bylo prověřeno celkem 2 630 vozidel a zkontrolováno 8 851 osob. Celková částka vybraná na pokutách v rámci celého opatření dosáhla výše 533 140 Kč, zároveň byly uloženy kauce v hodnotě 178 000 Kč a v rámci CEPAN (Centrální evidence přestupků a nedoplatků) bylo vybráno 104 646 Kč.
V oblasti dodržování pobytového režimu bylo zjištěno 177 porušení zákona o pobytu cizinců, přičemž nejčastějším proviněním byla absence platného zdravotního pojištění. Za ostatní přestupky, zejména v silniční dopravě, bylo uloženo celkem 178 pokut.
Mezi další výsledky patří odhalení osmi osob, které měly záznam v Schengenském informačním systému a vypátrání jednoho odcizeného vozidla. V rámci kontrol byl rovněž zaznamenán jeden případ jízdy pod vlivem návykových látek a jeden trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny, který se týkal řidičského průkazu cizince převážejícího další osoby.
Celní správa se zaměřila na odhalování nelegální přepravy vybraných výrobků, především tabáku, tabákových výrobků a lihovin, dále na kontrolu přepravy nadlimitní hotovosti, zbraní a dalšího zájmového zboží podléhajícího celnímu dohledu. Během kontrolní akce bylo zadrženo 125 litrů nadlimitního množství minerálních olejů, uděleny pokuty 8 tisíc korun za prohřešky při využívání zpoplatněných komunikací a vybrány nedoplatky v souhrnné výši 42 600 Kč.
Závěry a vyhodnocení
Tím nejdůležitějším výstupem akce je zjištění, že v průběhu pěti dnů intenzivních kontrol nebyl zaznamenán žádný případ nelegální migrace. Tato skutečnost potvrzuje aktuální operativní informace, že hlavní tranzitní trasy nelegálních migrantů směřující do západní Evropy v současnosti nevedou přes české území. V jednotkách případů se potvrdil předpoklad, že je ve vozidlech přepravován vyšší počet osob, než pro které je vozidlo schváleno do provozu. Při kontrole hmotnostních limitů bylo zjištěno taktéž časté porušení zákona, a to i ze strany přepravců vozidel.
"Osobně jsem rád za efektivní zapojení všech zúčastněných složek, konkrétně cizinecké a dopravní policie, INSID, celní správy a Generálního finančního ředitelství. Vzájemná koordinace a součinnost se ukázaly jako mimořádně přínosné a potvrdily schopnost rychlé a účinné spolupráce v rámci našich různorodých kompetencí. Tato úzká spolupráce je ideální při řešení obdobných opatření. Absence záchytů nelegálních migrantů v rámci celé akce je pro nás jasným signálem, že nastavená preventivní opatření a monitoring hranic jsou účinné. Na druhé straně nás znepokojuje vysoký počet cizinců, kteří porušují pobytový režim absencí platného zdravotního pojištění, což je zákonná podmínka pro pobyt v ČR," uvedl plk. Ing. Karel Popela, vedoucí operativního odboru Ředitelství služby cizinecké policie.
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie
30. května 2026