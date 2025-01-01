Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními - 95
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel uvedl:
“Podle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřené mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací (dostupná zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269, „Dohoda“), konkrétně podle čl. 4 odst. 1 Dohody mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku („místní ujednání“). Tato místní ujednání musí být podle čl. 4 odst. 2 uzavírána v písemné formě vždy v případě rizikových utkání pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR nebo LFA. Podle čl. 4 odst. 4 jsou místní ujednání vyhodnocována, přičemž vyhodnocení musí mít písemnou podobu.
S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:
„1) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 13. kola fotbalové Chance ligy, tedy:
a. Dukla Praha – Slovácko (hráno 25. října 2025 v Praze);
b. Hradec Králové – Teplice (hráno 25. října 2025 v Hradci Králové);
c. Mladá Boleslav – Karviná (hráno 25. října 2025 v Mladé Boleslavi);
d. Zlín – Pardubice (hráno 25. října 2025 ve Zlíně);
e. Slovan Liberec – Jablonec (hráno 25. října 2025 v Liberci);
f. Sigma Olomouc – Slavia Praha (hráno 26. října 2025 v Olomouci);
g. Viktoria Plzeň – Baník Ostrava (hráno 26. října 2025 v Plzni); a
h. Sparta Praha – Bohemians (hráno 28. října 2025 v Praze).
2) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 1 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového utkání. Dále ke každému takovému utkání žádám o informaci:
a. kolik osob bylo během takového utkání zajištěno pro přestupek nebo zadrženo pro trestný čin s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu;
b. kolik přestupků nebo trestných činů bylo během takového utkání řešeno bez zajištění, resp. zadržení, s rozlišením, zda byl řešen s fanouškem domácího nebo hostujícího týmu.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Povinný subjekt poskytl žadateli místní ujednání a jejich vyhodnocení požadovaná pod písmeny 1a., 1b., 1e., 1f., 1g. a 1h.
Ad 2) Povinný subjekt konstatoval, že místní ujednání požadovaná pod písmeny 1c. a 1d. nebyla sepsána, a proto ani vyhodnocena. Z uvedeného důvodu povinný subjekt nemohl žadateli tyto dokumenty poskytnout. Fotbalová utkání byla posouzena jako neriziková a žádná z participujících stran o sepsání nepožádala. V souvislosti s těmito utkáními nebyla zajištěna ani zadržena žádná osoba a nebyl zjištěn žádný přestupek ani trestný čin.
Ve vztahu k poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místního ujednání a jeho vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).
PhDr. Jiří Vokuš, 4. prosince 2025