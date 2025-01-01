Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními - 88
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel v návaznosti na své předchozí žádosti o informace uvedl:
“Podle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřené mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací (dostupná zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269, „Dohoda“), konkrétně podle čl. 4 odst. 1 Dohody mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku („místní ujednání“). Tato místní ujednání musí být podle čl. 4 odst. 2 uzavírána v písemné formě vždy v případě rizikových utkání pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR nebo LFA. Podle čl. 4 odst. 4 jsou místní ujednání vyhodnocována, přičemž vyhodnocení musí mít písemnou podobu.
S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:
1) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují k dohrávce 3. kola fotbalové Chance ligy, tedy:
a. Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň (hráno 19. srpna 2025 v Mladé Boleslavi).
2) Pro případ, že by místní ujednání k utkání v bodě 1 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost utkání. Dále k utkání žádám o informaci:
a. kolik osob bylo během utkání zajištěno pro přestupek nebo zadrženo pro trestný čin s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu;
b. kolik přestupků nebo trestných činů bylo během utkání řešeno bez zajištění, resp. zadržení, s rozlišením, zda byl řešen s fanouškem domácího nebo hostujícího týmu.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Viz ad 2.
Ad 2) Povinný subjekt konstatoval, že místní ujednání požadované pod písmenem 1a. nebylo sepsáno, a proto ani vyhodnoceno. Z uvedeného důvodu povinný subjekt nemohl žadateli tyto dokumenty poskytnout. Fotbalové utkání bylo posouzeno jako nerizikové a žádná z participujících stran o sepsání nepožádala. V souvislosti s tímto utkáním nebyla žádná osoba omezena na svobodě, bylo však zadokumentováno 5 přestupků spočívajících v porušení návštěvního řádu, z jejichž spáchání jsou podezřelí fanoušci hostujícího týmu.
PhDr. Jiří Vokuš, 25. září 2025