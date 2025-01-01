Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními - 87
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel uvedl:
“Podle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřené mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací (dostupná zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269, „Dohoda“), konkrétně podle čl. 4 odst. 1 Dohody mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku („místní ujednání“). Tato místní ujednání musí být podle čl. 4 odst. 2 uzavírána v písemné formě vždy v případě rizikových utkání pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR nebo LFA. Podle čl. 4 odst. 4 jsou místní ujednání vyhodnocována, přičemž vyhodnocení musí mít písemnou podobu.
S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:
1) Je Dohoda nadále platná a účinná v odkazovaném znění (tedy ve znění jako v sezóně 2024/2025)?
2) Pokud byla Dohoda změněna nebo ukončena, žádám o poskytnutí nové dohody o stejném předmětu, popř. dodatku k Dohodě, nebo dohody o ukončení Dohody.
3) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 4. kola fotbalové Chance ligy, tedy:
a. Zlín – Mladá Boleslav (hráno 9. srpna 2025 ve Zlíně);
b. Viktoria Plzeň – Slovácko (hráno 9. srpna 2025 v Plzni);
c. Slovan Liberec – Dukla Praha (hráno 2. srpna 2025 v Olomouci);
d. Slavia Praha – Teplice (hráno 9. srpna 2025 v Praze);
e. Bohemians – Jablonec (hráno 10. srpna 2025 v Praze);
f. Hradec Králové – Pardubice (hráno 10. srpna 2025 v Hradci Králové);
g. Baník Ostrava – Karviná (hráno 10. srpna 2025 v Ostravě); a
h. Sparta Praha – Sigma Olomouc (hráno 10. srpna 2025 v Praze).
4) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 3 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového utkání. Dále ke každému takovému utkání žádám o informaci:
a. kolik osob bylo během takového utkání zajištěno pro přestupek nebo zadrženo pro trestný čin s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu;
b. kolik přestupků nebo trestných činů bylo během takového utkání řešeno bez zajištění, resp. zadržení, s rozlišením, zda byl řešen s fanouškem domácího nebo hostujícího týmu.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Dohoda o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřená v roce 2017 mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací je nadále platná a účinná v odkazovaném znění, nebyla pozměněna ani doplněna.
Ad 2) Viz ad 1).
Ad 3) Povinný subjekt poskytl žadateli místní ujednání a jejich vyhodnocení požadovaná pod písmeny 3e., 3f. a 3h.
Ad 4) Povinný subjekt konstatoval, že místní ujednání požadovaná pod písmeny 3a., 3b., 3c., 3d. a 3g. nebyla sepsána, a proto ani vyhodnocena. Z uvedeného důvodu povinný subjekt nemohl žadateli tyto dokumenty poskytnout. Fotbalová utkání byla posouzena jako neriziková a žádná z participujících stran o sepsání nepožádala. V souvislosti s utkáními označenými 3a., 3b., 3c., a 3g. nebyla zajištěna ani zadržena žádná osoba a nebyl zjištěn žádný přestupek ani trestný čin. V souvislosti s utkáním označeným 3d. rovněž žádná osoba nebyla omezena na svobodě, bylo však zadokumentováno spáchání 125 přestupků spočívajících v odpálení 7 kusů dýmovnic na severní tribuně v sektoru hostů a 31 kusů dýmovnic a 87 kusů pyrotechnických prostředků označovaných jako „římské svíce“ na severní tribuně v sektoru domácích. Totožnost pachatelů přestupků se nepodařilo ustanovit.
Ve vztahu k poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místního ujednání a jeho vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).
PhDr. Jiří Vokuš, 25. září 2025