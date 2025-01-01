Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními - 83
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel v návaznosti na své předchozí žádosti o informace uvedl:
„1) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 5. baráže o udržení fotbalové Chance ligy, tedy:
a. Pardubice – Chrudim (hráno 28. května 2025 v Pardubicích);
b. Vyškov – Dukla Praha (hráno 28. května 2025 v Drnovicích);
c. Chrudim – Pardubice (hráno 1. června 2025 v Chrudimi);
d. Dukla Praha – Vyškov (hráno 1. června 2025 v Praze).
2) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 1 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového utkání. Dále žádám o informaci, kolik osob bylo během takového utkání zajištěno pro přestupek nebo zadrženo pro trestný čin s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Povinný subjekt poskytl žadateli v příloze všechna požadovaná místní ujednání a jejich vyhodnocení.
Ad 2) Viz ad 1).
Ve vztahu k poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místních ujednání a jejich vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).
PhDr. Jiří Vokuš, 8. srpna 2025