Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Bezpečnostní opatření Policie ČR k hudebnímu festivalu
Dnes začíná Beats for Love, kde budeme dohlížet na vaše bezpečí.
Dnes, 1. července se koná v areálu Dolní oblasti Vítkovic tradiční několikadenní hudební festival Beats for Love, na kterém se očekávají desítky tisíc návštěvníků. V této souvislosti jsme přijali bezpečnostní opatření, do kterého budou denně nasazeny desítky policistů, primárně z Městského ředitelství policie Ostrava, ale také z krajských článků. Spolupracujeme jak s celorepublikovými útvary, tak samozřejmě s Městskou policií Ostrava a organizátory akce.
Jak v místě konání festivalu, tak i v jeho blízkém okolí se budou pohybovat policejní hlídky, zejména z řad uniformované policie. Policisté budou také vybaveni dlouhými zbraněmi. Monitorujeme příjezdové trasy, dohlížíme na bezpečnost osob i majetku, veřejný pořádek a kontrolujeme dodržování pravidel silničního provozu. Vzhledem k tomu, že areál festivalu je v blízkosti velmi frekventované komunikace (ulice Místecká), dojde v tomto úseku ke snížení rychlosti na 50 km/h, a to z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dopravní policisté budou v případě potřeby koordinovat dopravu, proto žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali jejich pokynů a přechodného dopravního značení. Také se místem pohybujte s potřebnou dávkou obezřetnosti, trpělivosti a buďte k sobě ohleduplní.
Co se týká bezpečnosti návštěvníků festivalu, informujeme mimo jiné i prostřednictvím preventivních doporučení, která jsme v souvislosti s bezpečnostními opatřeními připravili. Jedná se například o informační sdělení – leták, který naleznete také v polském a anglickém jazyce na našich stránkách: https://policie.gov.cz/clanek/bezpecne-na-festivalech.aspx
UPOZORNĚNÍ V DOPRAVĚ: Z důvodu stavebních prací je od zastávky MHD „Dolní Vítkovice“ na ulici Místecká uzavřen chodník, a to směrem od Frýdku-Místku na centrum. Proto doporučujeme při použití tramvajové přepravy vystoupit na zastávce MHD „Dolní Vítkovice Hlubina“ s následným využitím zpřístupněného podchodu k přístupu k hlavnímu vstupu hudebního festivalu B4L.
dne 1. července 2026
por. Bc. Eva Michalíková