Bezpečnostní opatření Policie ČR k hudebnímu festivalu B4L

Ostrava 3. července 2025

První den festivalu z pohledu policie

Během prvního dne hudebního festivalu B4L jsme nezaznamenali žádnou mimořádnou událost. Evidujeme zejména přestupková jednání v dopravě, ale také jedno loupežné přepadení. V souvislosti s dopravou jsme řešili 50 přestupků, a to především překročení rychlosti. Proto bychom chtěli opakovaně upozornit, že na ulici Místecká na úrovni areálu DOV došlo ke snížení rychlosti na 50 km/h. Proto zde sundejte nohu z plynu. Mimo přestupky v dopravě policisté také během festivalu řešili jednotky přestupkových jednání v souvislosti s držením omamných a psychotropních látek. Krátce před půlnocí, mimo areál Dolní oblast Vítkovic, poblíž čerpací stanice, došlo k loupežnému přepadení. Podle dosud zjištěných informací měl k dvacetiletému muži přistoupit mladík, který se pod pohrůžkou násilí zmocnil textilního náramku na hudební festival B4L. Poté, co neznámý pachatel z místa odešel, poškozený si všiml hlídky městské policie a vše i s popisem osoby jim oznámil. Okamžitá spolupráce mezi strážníky a policisty vedla k zadržení podezřelé osoby, a to jen do několika málo minut od samotné události. Jakmile hlídky obdržely popis podezřelého, policisté ze speciální pořádkové jednotky ještě před areálem tohoto zadrželi. Ukázalo se, že se jedná o mladistvou osobu s již bohatou trestní minulostí.

V dané věci kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality zahájili úkony trestního řízení pro podezření z provinění loupeže. V současné době probíhají procesní úkony a případem se nadále zabývají.

Znovu žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali pokynů policistů, zvýšené obezřetnosti a vzájemné ohleduplnosti. Také se obracíme na samotné návštěvníky festivalu, aby si dávali pozor na své věci a zbytečně sebou nenosili cennosti.

Ostrava 2. července 2025

Opatření Policie ČR k hudebnímu festivalu

Od dnešního dne 2. července se koná v areálu Dolní oblasti Vítkovic tradiční několikadenní hudební festival Beats for Love, na kterém se očekávají desítky tisíc návštěvníků. V této souvislosti jsme přijali bezpečnostní opatření, do kterého budou denně nasazeny desítky policistů, primárně z Městského ředitelství policie Ostrava, ale také z krajských článků. Spolupracujeme jak s celorepublikovými útvary, tak samozřejmě s Městskou policií Ostrava a organizátory akce.

Jak v místě konání festivalu, tak i v jeho blízkém okolí se budou pohybovat policejní hlídky, zejména z řad uniformované policie. Policisté budou také vybaveni dlouhými zbraněmi. Monitorujeme

příjezdové trasy, dohlížíme na bezpečnost osob i majetku, veřejný pořádek a kontrolujeme dodržování pravidel silničního provozu. Vzhledem k tomu, že areál festivalu je v blízkosti velmi frekventované komunikace (ulice Místecká), dojde v tomto úseku ke snížení rychlosti na 50 km/h, a to z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dopravní policisté budou v případě potřeby koordinovat dopravu, proto žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali jejich pokynů a přechodného dopravního značení. Také se místem pohybujte s potřebnou dávkou obezřetnosti, trpělivosti a buďte k sobě ohleduplní.

Co se týká bezpečnosti návštěvníků festivalu, informujeme mimo jiné i prostřednictvím preventivních doporučení, která jsme v souvislosti s bezpečnostními opatřeními připravili. Jedná se například o informační sdělení – leták, který naleznete také v polském a anglickém jazyce na našich stránkách: https://policie.gov.cz/clanek/bezpecne-na-festivalech.aspx

dne 2. července 2025

