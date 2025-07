Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečnostní opatření k fotbalovému zápasu

PLZEŇSKÝ KRAJ - V úterý 22. července proběhne od 19. hodin v Doosan Areně v Plzni fotbalové utkání 2. předkola Ligy mistrů UEFA, při kterém proti sobě nastoupí fotbalové celky FC Viktoria Plzeň a švýcarský Servette FC.

Jelikož jsou tato sportovní utkání vždy hojně navštěvovaná ze strany veřejnosti, připravujeme na tento den na území města Plzně bezpečnostní opatření. Jeho cílem je, abychom pro fanoušky, obyvatele Plzně i další návštěvníky zajistili poklidnou a co možná nejvíce bezproblémovou situaci na území krajského města. Jako tradičně se zaměříme především na zajištění veřejného pořádku, předcházení a také na řešení případného porušování zákona a samozřejmostí bude také zajištění bezpečnosti v dopravě.

Policisté napříč jednotlivými službami, ať se již bude jednat o kolegy z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje či z Městského ředitelství policie Plzeň, budou dohlížet na situaci před samotným utkáním, v jeho průběhu i po jeho ukončení. Do opatření jsou zařazeni policisté ze služby pořádkové policie, mezi které patří policisté z obvodních oddělení, z oddělení služební kynologie, z odboru cizinecké policie a pohotovostního a eskortního oddělení. Jelikož je naší prioritou zajistit maximální bezpečnost, jsou do opatření, pro případ potřeby, nasazeni policisté z krajské pořádkové nebo speciální pořádkové a zásahové jednotky. Na bezpečnost v dopravě na příjezdových a výjezdových cestách do města, stejně tak jako v jeho centru se pak zaměří policisté ze služby dopravní policie. Chybět nebudou ani policisté z antikonfliktního týmu, do opatření budou zapojeni i kriminalisté a také strážníci Městské policie Plzeň. Na jeho přípravách a následné realizaci spolupracujeme rovněž s Magistrátem města Plzně, pořadatelskou i bezpečnostní službou.

Aby se úterní sportovní zážitek obešel bez zbytečných nepříjemností, upozorňujeme fanoušky opět na zákaz zahalování obličejů, stejně tak jako na to mít u sebe pyrotechnické výrobky. Pyrotechnika nesmí být použita při cestě na stadion, v jeho prostorách či při cestě ze stadionu. Důvodem tohoto zákazu je bezpečnostní riziko, kdy by v souvislosti s jejím použitím mohlo dojít ke zranění ostatních, či by mohla být způsobena hmotná škoda na majetku. Použití pyrotechniky bývá obecně kvalifikováno jako přestupek, za který může být uložena pokuta ve výši od 10 tisíc až 50 tisíc korun (při opakovaném porušení může ale pokuta dosáhnout až 100 tis. korun). Dále bychom chtěli připomenout, že je zakázáno mít u sebe střelné zbraně či jiné předměty, kterými by mohlo být ostatním ublíženo na zdraví a které by mohly být použity k násilí či jeho pohrůžce.

Fanoušky a další návštěvníky, kteří zamíří do Plzně, upozorňujeme na možné komplikace v dopravě, zejména pak na problémy s parkováním. Doporučujeme tedy nechat vozidla na okrajových částech města a při přepravě do centra využít městskou hromadnou dopravu. Neméně důležité je pak zdůraznit také to, aby řidiči neparkovali svá vozidla v ulicích tak, aby byl znemožněn průjezd vozidel IZS. V neposlední řadě stojí za zmínku i omezení v dopravě v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky U Jána, se kterým musí řidiči také počítat.

Přejeme všem fanouškům, ať si fotbalový zápas užijí, a to bez zbytečných problémů. Pokud již bude zapotřebí naší pomoci, obraťte se na nás, ať již přímo na místě, na nejbližší policejní služebně či na lince tísňového volání 158.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

18. července 2025

