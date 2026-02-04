Bezpečnostní opatření i dopravní akce na silnicích Libereckého kraje v době Velikonoc
Policisté v celém kraji budou během celých velikonočních svátků dohlížet na klid a veřejný pořádek. V rámci dopravně bezpečnostní akce se pak zaměří i na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
V souvislosti s nadcházejícími velikonočními svátky i policisté v Libereckém kraji přijali zvýšená bezpečnostní opatření, kterými reagují nejen na očekávaný zvýšený pohyb osob během prodlouženého víkendu, ale také na aktuální vývoj bezpečnostní situace ve světě i s ohledem nedávnou událost v Pardubicích. Tato opatření jsou zaměřena zejména na ochranu tzv. měkkých cílů, tedy akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru a dále například na vytipované obchodní centra i dopravní uzly. Do těchto opatření budou zapojeni policisté pořádkové policie napříč celým Libereckým krajem, a to včetně hlídek vybavených balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi.
Velikonoční svátky jsou zároveň obdobím zvýšeného provozu na silnicích. Policie České republiky proto i letos realizuje na území celé České republiky dopravně bezpečnostní akci, která dnes začala a bude probíhat až do pondělí 6. dubna. Policisté budou dohlížet zejména na rizikové úseky, místa s hustým provozem a lokality, kam lidé během Velikonoc nejčastěji směřují. Kontroly se zaměří především na dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a také na případné požívání alkoholu nebo jiných návykových látek před jízdou. Součástí akce bude i prevence a připomínání základních pravidel bezpečného chování na silnicích.
Zkušenosti z předchozích let ukazují, že během velikonočních svátků dochází k celé řadě dopravních přestupků, nejčastěji k překračování povolené rychlosti, nevěnování se řízení a nepoužívání bezpečnostních pásů. Řidičům proto připomínáme, že každé takové jednání zvyšuje riziko nehody, která pak může mít i velmi vážné následky.
Policisté z Libereckého kraje vám všem přejí příjemné velikonoční svátky a věří, že jejich nasazení ve službě přispěje nejen k zajištění vaší bezpečnosti, ale také i ke klidu a sváteční pohodě.
2. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí