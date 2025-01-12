Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Bezpečnostní opatření během adventu
Policisté v Karlovarském kraji dohlížejí na veřejný pořádek.
S příchodem adventu o uplynulém víkendu a s ním spojeným zahájením vánočních trhů, rozsvěcením vánočních stromků i dalších předvánočních akcí posílili policisté v Karlovarském kraji dohled nad veřejným pořádkem. V ulicích bude po celou dobu adventu možné častěji potkat policejní hlídky, jejichž úkolem je zajišťovat ochranu života, zdraví a majetku obyvatel i návštěvníků regionu. Zvýšená pozornost bude věnována zejména místům s vysokou koncentrací lidí – například nákupním centrům, vánočním trhům, autobusovým a vlakovým nádražím, kostelům a dalším lokalitám, které jsou dlouhodobě považována za zvýšeně ohrožená. V těchto místech budou přítomny také hlídky vybavené dlouhými střelnými zbraněmi. Cílem je vytvořit bezpečné a klidné prostředí pro všechny, kteří si chtějí užít adventní atmosféru.
V období adventu tradičně narůstá počet kapesních krádeží. Kapsáři se zaměřují hlavně na rušná místa, jako jsou obchodní centra, vánoční trhy nebo prostředky veřejné dopravy. Tito pachatelé často využívají tlačenice, anonymitu davu nebo působí v organizovaných skupinách, aby nepozorovaně odcizili peníze, doklady či jiné osobní věci.
Aby se lidé vyhnuli nepříjemnostem, doporučujeme dodržovat několik základních preventivních opatření:
• Peníze, doklady a platební karty ukládejte do vnitřních kapes nebo používejte kabelky, které lze bezpečně uzavřít.
• V místech s větší koncentrací osob zvyšte pozornost vůči svým věcem, mobilům i kapsám.
• Nenoste cennosti v batohu na zádech, kde je nemáte pod kontrolou.
• Pravidelně kontrolujte, zda máte tašky a zavazadla řádně uzavřené.
• Pokud to není nutné, nenoste u sebe větší obnos hotovosti.
• Kabelky a tašky nenechávejte bez dozoru v nákupních vozících.
• Buďte obezřetní, pokud vás někdo žádá o pomoc, například při rozměňování peněz nebo při hledání trasy – může jít o způsob, jak odvést vaši pozornost.
Policie Karlovarského kraje přeje všem klidné a bezpečné prožití adventu i vánočních svátků. V případě jakýchkoli podezřelých situací se neváhejte obrátit na policii, která je připravena vám pomoci.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
1. 12. 2025