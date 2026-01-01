Policie České republiky  

Bezpečnostní opatření - 24. kolo Chance ligy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace, citace:
„Podle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřené mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací (dostupná zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269, „Dohoda“), konkrétně podle čl. 4 odst. 1 Dohody mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku („místní ujednání“). Tato místní ujednání musí být podle čl. 4 odst. 2 uzavírána v písemné formě vždy v případě rizikových utkání pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR nebo LFA. Podle čl. 4 odst. 4 jsou místní ujednání vyhodnocována, přičemž vyhodnocení musí mít písemnou podobu.
S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:
1) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 24. kola fotbalové Chance ligy, tedy:
a. Dukla Praha – Slavia Praha (hráno 27. února 2026 v Praze);
b. Mladá Boleslav – Jablonec (hráno 28. února 2026 v Mladé Boleslavi);
c. Pardubice – Teplice (hráno 28. února 2026 v Pardubice);
d. Slovan Liberec – Hradec Králové (hráno 28. února 2026 v Liberci);
e. Sparta Praha – Baník Ostrava (hráno 28. února 2026 v Praze);
f. Karviná – Slovácko (hráno 1. března 2026 v Karviné);
g. Zlín – Viktoria Plzeň (hráno 1. března 2026 ve Zlíně); a
h. Sigma Olomouc – Bohemians (hráno 1. března 2026 v Olomouci).
2) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 1 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového utkání. Dále ke každému takovému utkání žádám o informaci:
a. kolik osob bylo během takového utkání zajištěno pro přestupek nebo zadrženo pro trestný čin s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu;
b. kolik přestupků nebo trestných činů bylo během takového utkání řešeno bez zajištění, resp. zadržení, s rozlišením, zda byl řešen s fanouškem domácího nebo hostujícího týmu.“
Policie České republiky, jako subjekt povinný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Místní ujednání a jejich vyhodnocení požadovaná pod body 1a), 1c), 1d), 1e), 1f) a 1g).
Ad 2) Povinný subjekt konstatoval, že k fotbalovým utkáním, označeným pod body 1b) a 1h) nebyla sepsána místní ujednání, a proto je nelze poskytnout. Výše uvedená fotbalová utkání byla posouzena jako neriziková a žádná z participujících stran o sepsání nepožádala. U žádného z uvedených utkání nedošlo k zajištění ani zadržení žádné osoby a nebyl zjištěn žádný přestupek ani trestný čin.
Ve vztahu k poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místního ujednání a jeho vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).
kpt. Mgr. Klára Szabová, 22. 04. 2026