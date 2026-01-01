Policie České republiky  

Bezpečnostní opatření - 23. kolo Chance ligy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace, citace:
„Podle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřené mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací (dostupná zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269, „Dohoda“), konkrétně podle čl. 4 odst. 1 Dohody mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku („místní ujednání“). Tato místní ujednání musí být podle čl. 4 odst. 2 uzavírána v písemné formě vždy v případě rizikových utkání pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR nebo LFA. Podle čl. 4 odst. 4 jsou místní ujednání vyhodnocována, přičemž vyhodnocení musí mít písemnou podobu.
S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:
1) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 23. kola fotbalové Chance ligy, tedy:
a. Hradec Králové – Zlín (hráno 21. února 2026 v Hradci Králové);
b. Jablonec – Karviná (hráno 21. února 2026 v Jablonci);
c. Slovácko – Pardubice (hráno 21. února 2026 v Uherském Hradišti);
d. Slavia Praha – Slovan Liberec (hráno 21. února 2026 v Praze);
e. Bohemians – Dukla Praha (hráno 22. února 2026 v Praze);
f. Baník Ostrava – Mladá Boleslav (hráno 22. února 2026 v Ostravě);
g. Teplice – Sigma Olomouc (hráno 22. února 2026 v Teplicích); a
h. Viktoria Plzeň – Sparta Praha (hráno 22. února 2026 v Plzni).
2) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 1 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového utkání. Dále ke každému takovému utkání žádám o informaci:
a. kolik osob bylo během takového utkání zajištěno pro přestupek nebo zadrženo pro trestný čin s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu;
b. kolik přestupků nebo trestných činů bylo během takového utkání řešeno bez zajištění, resp. zadržení, s rozlišením, zda byl řešen s fanouškem domácího nebo hostujícího týmu.“
Policie České republiky, jako subjekt povinný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Místní ujednání a jejich vyhodnocení požadovaná pod body 1a), 1b), 1c), 1e), 1g) a 1h).
Ad 2) Povinný subjekt konstatoval, že k fotbalovým utkáním, označeným pod body 1d) a 1f) nebyla sepsána místní ujednání, a proto je nelze poskytnout. Výše uvedená fotbalová utkání byla posouzena jako neriziková a žádná z participujících stran o sepsání nepožádala.
K bodu 1d) Těsně před začátkem utkání došlo k použití pyrotechniky v sektoru domácích „tribuna sever“, kdy se jednalo o 90 kusů římských svící. Policií České republiky bylo zaevidováno 90 přestupků, přičemž totožnost pachatelů se nepodařilo zjistit. V 18:50 hodin došlo ze strany fanouška domácího týmu k vhození kelímku s tekutinou na střídačku hostí. Přestupek byl vyřešen příkazem na místě. Po skončení utkání v 20:05 hodin vběhl fanoušek domácího týmu na hrací plochu. Přestupek byl rovněž vyřešen příkazem na místě. Jiné narušení veřejného pořádku před zahájením, v průběhu ani po skončení fotbalového utkání nebylo zjištěno. V souvislosti s fotbalovým utkáním nedošlo k omezení osobní svobody.
K bodu 1f) V průběhu utkání nebyl proveden zásah na stadionu, nebyly použity donucovací prostředky a nedošlo k zajištění žádné osoby. Byl evidován 1 přestupek v souvislosti s užitím pyrotechniky v sektoru domácích, u něhož nebyl zjištěn pachatel.
Ve vztahu k poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místního ujednání a jeho vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).
kpt. Mgr. Klára Szabová, 20. 04. 2026