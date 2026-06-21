Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Bezpečnostní opaření „Alkohol, drogy a mládež 2026 Plzeň“ a „Bezpečná Plzeň“
Ze soboty na neděli proběhlo na území města Plzně jedno z dalších bezpečnostních opatření „Bezpečná Plzeň“, tentokrát i ve spojení s bezpečnostním opatřením s názvem „Alkohol, drogy a mládež 2026 Plzeň“.
Opatření bylo provedeno za účelem ochrany měkkých cílů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti na území našeho krajského města, zamezení případnému protiprávnímu jednání a pro zvýšení pocitu bezpečí občanů města Plzně. Dále jsme se zaměřili na dodržování právních předpisů, zejména na kontrolu dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, na kontrolu zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18. let, cizineckou problematiku, nelegální migraci a v součinnosti s Celní správou České republiky také na dodržování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
Do opatření byli zapojeni kolegové z Městského ředitelství policie Plzeň, a dále i policisté z organizačních článků našeho krajského ředitelství. Během opatření nám kromě shora zmíněné Celní správy České republiky poskytovali součinnost pracovníci z České obchodní inspekce pro Plzeňský kraj a z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.
Síly a prostředky jsme především soustředili do centrální části města Plzně, a to na náměstí Republiky a přilehlých ulic, nádraží, dalších městských částí a zájmových oblastí. V rámci opatření jsme prováděli kontroly v provozovnách v centru města a jiných městských částech Plzně, a to nejen v restauracích, klubech, barech, večerkách a zábavních podnicích, ale také na akcích konajících se pod širým nebem a na veřejných prostranstvích s očekávanou přítomností osob mladších 18 let.
V souvislosti s těmito bezpečnostními opatřeními jsme zkontrolovali celkem 449 osob, 56 vozidel a 23 provozoven, z toho 16 ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Českou obchodní inspekcí. Ve 12 případech jsme zaznamenali prodej alkoholu osobám mladším 18 let a další pochybení, které jsou v kompetenci České obchodní inspekce a Krajské hygienické stanice.
Na úseku BESIP (porušení zákona o silničním provozu), TOXI (porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) a OCP (porušení zákona o pobytu cizinců) jsme celkem zjistili 20 přestupků, které jsme vyřešili na místě v příkazním řízení a za které byly uloženy pokuty v celkové výši 33 700 korun. Dále jsme řešili další tři přestupková jednání, a to řidiče vozidla bez příslušného řidičského oprávnění, fyzické napadení a podání alkoholu mladistvé osobě. Těmito přestupky se budeme dále zabývat. V rovině trestných činů jsme řešili během opatření jeden, a to za neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu pro vlastní potřebu. V rámci opatření jsme vypátrali jednu osobu, která byla na útěku z výchovného zařízení.
Obě opatření jsou naší dlouhodobou kontrolní činností, jelikož bezpečnost, klid a zajištění veřejného pořádku jsou pro nás prioritou, a to nejen v rámci těchto opatření a nejen v Plzni, ale vždy a všude.
por. Bc. Barbora Kunešová, DiS.
21. června 2026