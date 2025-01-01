Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Bezpečnostní akce „ZÁŠKOLÁCTVÍ“ ve Šluknově
Ve Šluknově proběhla bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu záškoláctví, ověření školní docházky nezletilých a prevenci kriminality.
Na Děčínsku probíhají v nepravidelných intervalech bezpečnostní akce a opatření zaměřená na různé oblasti veřejného pořádku. Jedna z těchto akcí se uskutečnila ve středu 12. listopadu 2025 ve Šluknově a byla zaměřena především na problematiku záškoláctví a s ní související možná protiprávní jednání.
Hlavním cílem akce bylo ověřit totožnost rodičů nezletilých, kteří se bez zjevného důvodu často neúčastní školní výuky, a zjistit, zda jsou nezletilci řádně přihlášeni ke školní docházce. Součástí opatření bylo také zadokumentování zjištěných skutečností pro případné další kroky v řízeních týkajících se přečinu ohrožování výchovy dítěte či přestupků dle školského zákona. Policisté se zároveň zaměřili i na pátrání po hledaných osobách a věcech. Dalším významným cílem akce bylo preventivní působení na snížení kriminality a uvědomění nezletilců o nutnosti řádné školní docházky.
Do akce se společně s policisty z obvodního oddělení Šluknov a městskými strážníky zapojili také pracovníci OSPOD Rumburk, Městského úřadu Šluknov, sociální pracovníci a asistenti pedagogů z místních škol. Během opatření policisté zkontrolovali několik desítek osob. Při kontrole nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.
Nešlo o poslední akci tohoto charakteru. Podobná bezpečnostní opatření a kontroly budou pokračovat i v budoucnu.
Děčín 14. listopadu 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje