Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Bezpečnostní akce „ZÁŠKOLÁCTVÍ“ ve Šluknově

Ve Šluknově proběhla bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu záškoláctví, ověření školní docházky nezletilých a prevenci kriminality. 

Na Děčínsku probíhají v nepravidelných intervalech bezpečnostní akce a opatření zaměřená na různé oblasti veřejného pořádku. Jedna z těchto akcí se uskutečnila ve středu 12. listopadu 2025 ve Šluknově a byla zaměřena především na problematiku záškoláctví a s ní související možná protiprávní jednání.

Hlavním cílem akce bylo ověřit totožnost rodičů nezletilých, kteří se bez zjevného důvodu často neúčastní školní výuky, a zjistit, zda jsou nezletilci řádně přihlášeni ke školní docházce. Součástí opatření bylo také zadokumentování zjištěných skutečností pro případné další kroky v řízeních týkajících se přečinu ohrožování výchovy dítěte či přestupků dle školského zákona. Policisté se zároveň zaměřili i na pátrání po hledaných osobách a věcech. Dalším významným cílem akce bylo preventivní působení na snížení kriminality a uvědomění nezletilců o nutnosti řádné školní docházky.

Do akce se společně s policisty z obvodního oddělení Šluknov a městskými strážníky zapojili také pracovníci OSPOD Rumburk, Městského úřadu Šluknov, sociální pracovníci a asistenti pedagogů z místních škol. Během opatření policisté zkontrolovali několik desítek osob. Při kontrole nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.

Nešlo o poslední akci tohoto charakteru. Podobná bezpečnostní opatření a kontroly budou pokračovat i v budoucnu.

Děčín 14. listopadu 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 