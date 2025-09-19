Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Bezpečnostní akce v Praze II
Policisté druhého policejního obvodu v rámci akce pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách nebo dohlíželi na dodržování veřejného pořádku ve vybraných lokalitách.
Policejní akce pod názvem Dohled začala včera v odpoledních hodinách a skončila dnes časně ráno. Policisté z druhého policejního obvodu se i tentokrát zaměřili na lokality Anděla, Smíchova, Smíchovského nádraží na sady Čelakovského a další. Přes dvě desítky policistů spolu s kolegy z Celní správy v průběhu několika hodin zkontrolovali přes 180 osob, 440 vozidel a deset objektů. Na osobní svobodě omezili celkem 3 osoby. Policisté odhalili celkem 25 přestupkových jednání na úseku drogové kriminality a veřejného pořádku, z nichž bylo několik oznámeno příslušnému správnímu orgánu a zbytek byl vyřešen na místě blokovou pokutou v celkové částce dosahující 30tisíc korun. Navíc zjistili dva nezletilce, kteří byli pod vlivem alkoholu.
Akce tohoto druhu probíhají několikrát do měsíce v celé metropoli. V průběhu uplynulých čtyř měsíců policisté druhého policejního obvodu v rámci těchto akcí zkontrolovali kolem 3200 osob, 3000 vozidel, desítky objektů a živnostenských provozoven. Odhalili na 500 dopravních, drogových a ostatních přestupků za něž udělili 430 blokových pokut v celkové částce 155000,- Kč, kdy zbytek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Také vypátrali přes dvacet osob v celostátním pátraní, omezili na osobní svobodě 2 pachatele trestných činů.
por. Mgr. Jan Rybanský
