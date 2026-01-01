Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bezpečnostně preventivní opatření

Proběhlo také v příhraničí na Opavsku a Bruntálsku. 

Živěji nežli obvykle bylo včera v příhraničí na Bruntálsku a Opavsku. Policisté z obou okresů „obsadili“ stanoviště na hraničních přechodech s našimi severními sousedy a stejně tak učinili i kolegové z Jeseníku. Při tomto součinnostním bezpečnostním opatření, které bylo rozloženo na dopolední i odpolední hodiny, se policisté zaměřili na bezpečnost v silničním provozu, veřejný pořádek, kontrolu osob a věcí, dokladů cizinců, nelegální migraci a v neposlední řadě na dovoz prekurzorů a léků. Na stanovištích byli také celníci a nechyběli kolegové z Polska.

Za nás se na opatření podíleli policisté z obvodních oddělení obou okresů (územních odborů), speciální pořádkové jednotky, oboru cizinecké policie a kynologové. V součtu zkontrolovali přes 600 vozidel a více než 700 osob, z nichž bylo 170 cizinců. Neřešili žádný trestný čin, z přestupků byly nejčastější ty v dopravě – policisté uložili v příkazním řízení na místě zhruba 30 pokut. V osmi případech a s částkou kolem 30 000 korun řešili policisté neuhrazené doplatky za uložené pokuty (CEPAN).

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 17. dubna 2026

