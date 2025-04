Bezpečnost na železnicích

Vyhodnocení bezpečnostní akce 24-BLUE RAD 2025

Bezpečnost na železnicích byla hlavním tématem celoevropské akce 24-BLUE RAD, do které se zapojili také čeští policisté. Jejím cílem bylo zvýšit bezpečnost v okolí železnic, na nádražích i přímo ve vlakových soupravách.



V průběhu celého týdne (od 7. do 13. dubna) dohlíželo téměř 1700 policistů a policistek na pořádek a zvyšování bezpečnosti na železničních lokalitách. Vidět jste mohli hlídky také v blízkosti železničních přejezdů, kde policisté kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu – jako je předepsaná rychlost či respektování výstražného zařízení.

Zaměřili se jak na frekventovaná místa, tak i na méně přehledné lokality, kde se lidé nebezpečně pohybují v kolejišti a také kde dochází ke kapesním krádežím, vandalismu, graffiti nebo nelegální migraci.



Výsledky bezpečnostní akce

Během bezpečnostní akce policisté zkontrolovali více než 6200 osob, 920 osobních vlaků, 316 nákladních vlaků a zaměřili se na bezpečnost na 2640 železničních přejezdech a více než 1600 nádražích.

Zjistili téměř 500 protiprávních jednání v rovině přestupku. Nejčastěji se jednalo o porušení předpisů na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale také o neoprávněný vstup do kolejiště.

Během týdne prevence na železnicích se rovněž podařilo policistům napříč republikou vypátrat 13 hledaných osob a odhalit 2 případy související s ilegální migrací.



Vybrané přestupky:

Vstup do kolejiště – 81

Nerespektování DZ STOP u železničního přejezdu – 2

Vjezd do kolejiště při rozsvíceném červeném světle zabezpečovacího zařízení - 6





https://x.com/policiecz/status/1909132925548757261?s=46





kpt. Irena Brodská

tisková mluvčí PP ČR

16. dubna 2025









