Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Bezpečnost na zebře začíná u tebe
Celorepublikový preventivní projekt Policie ČR se uskutečnil i pro děti v Libereckém kraji.
Bezpečnost dětí v silničním provozu je jednou z hlavních priorit Policie České republiky. Právě proto vznikl v roce 2007 celorepublikový preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, který se dlouhodobě realizuje také napříč Libereckým krajem. Je určen především žákům základních škol a jeho cílem je naučit děti správnému a bezpečnému chování při přecházení silnice.
V rámci této preventivní akce policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje společně se zástupci BESIP týmu v uplynulých 14 dnech předávali malým školákům důležité zásady:
- vždy se zastavit před přechodem,
- rozhlédnout se vlevo, vpravo a znovu vlevo, i když je přechod opatřen semaforem, na kterém svítí zelaná,
- navázat oční kontakt s řidičem,
- přecházet kolmo a plynule, nikoli utíkat,
- nikdy nevstupovat do vozovky s mobilem v ruce nebo se sluchátky na uších.
Policisté služby pořádkové i dopravní policie působili na více jak 110 stanovištích, a to v ranních i odpoledních hodinách, a dále preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje společně se zástupci BESIP oslovovali děti na dalších 12 stanovištích napříč Libereckým krajem.
"Ranní preventivní akce na přechodech v blízkosti škol mají dlouholetou tradici. Dětem při nich připomínáme zásady bezpečného přecházení vozovky a zároveň zdůrazňujeme, že se nesmí bezvýhradně spoléhat na pomoc dospělých. Ani na řidiče, že jim u přechodu vždy staví, ani na preventisty městských policí či asistenty, kteří přechody v ranních hodinách dozorují," říká Mgr. Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Mimo osobního setkání u přechodů pro chodce se na vybraných základních školách v Libereckém kraji uskutečnilo i několik přednášek na téma bezpečnost silničního provozu. Během besed se několik dětí svěřilo s osobní zkušeností, kdy je vozidlo ohrozilo a bohužel některé z nich i srazilo. Z toho následně vyplynula diskuze, jak moc je důležité dávat na sebe pozor a vnímat provoz kolem sebe.
„Proč je prevence tak důležitá?“ Každý rok dochází na silnicích k nehodám, při kterých jsou ohroženy i děti. Nejčastější příčinou bývá nepozornost, spoléhání se na to, že řidič zastaví, nebo používání mobilního telefonu. Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ má za cíl těmto nehodám předcházet a naučit děti chránit samy sebe.
Díky tomuto preventivnímu projektu se děti v Libereckém kraji učí, že opatrnost a pozornost mohou zachránit život, a že odpovědnost za bezpečné přecházení mají především ony samy.
13. dubna 2026
por. Bc. Dana Burešová, DiS.