Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Bezpečnost na silnicích je prioritou
Policisté Královéhradeckého kraje se opět zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce.
Ve dnech 29.–31. srpna 2025 proběhne na území celé České republiky rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce. Do této akce se aktivně zapojí i policisté z Královéhradeckého kraje, kteří budou ve zvýšeném výkonu služby dohlížet na bezpečnost silničního provozu.
Akce je plánována na období s očekávaným zvýšeným provozem v souvislosti s návraty z prázdnin a blížícím se začátkem školního roku. Policisté budou působit na všech typech komunikací – od dálnic po silnice nižších tříd – ve dne i v noci.
Policisté budou kontrolovat zejména:
- dodržování stanovené rychlosti,
- způsob jízdy a pravidla v jízdních pruzích,
- používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů,
- telefonování za jízdy a manipulaci s elektronickými zařízeními,
- technický stav vozidel,
- dodržování zákazu předjíždění nákladních vozidel v určených úsecích,
- ostatní ustanovení zákona o silničním provozu.
Loňská akce ukázala, že preventivní dohled má své opodstatnění. Během dvou dnů se do služby zapojila zhruba stovka policistů, kteří odsloužili celkem 1227 hodin. Hlídky zkontrolovaly přes 400 vozidel a odhalily 136 přestupků – více než polovina se týkala překročení rychlosti, 24 případů nepoužití bezpečnostních pásů či zádržných systémů a 5 přestupků za telefonování za jízdy. Ve třech případech byl zadržen řidičský průkaz – jeden za jízdu pod vlivem alkoholu, dva za výrazné překročení rychlosti v obci (o 46 km/h a 44 km/h).
„Loňská akce nám ukázala, že cílený dohled má smysl – odhalili jsme desítky přestupků, které mohly mít vážné následky. Letos jsme připraveni znovu posílit výkon služby a být vidět i tam, kde by to řidiči nečekali. Naším cílem není jen trestat, ale především působit preventivně a přispět k tomu, aby se lidé z prázdnin vraceli domů bezpečně. Děkujeme všem řidičům, kteří pravidla dodržují a přispívají k bezpečnějším silnicím,“ uvedl mjr. Bc. Milan Struhár z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
por. Karolína Macháčková
29.8.2025
