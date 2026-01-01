Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Bezpečnost na prvním místě
Dopravní policisté a preventisté společně s koordinátorem BESIPU v těchto dnech dohlíželi na různých místech ve Zlínském kraji na bezpečnost v silničním provozu. Zaměřili jsme se na to, zda mají řidiči zimní obutí a pneumatiky mají předepsanou hloubku dezénu, zda mají řádně očištěné vozidlo a zda jsou dobře osvětleni, ale i na další věci například telefonování za jízdy, nebo užití bezpečnostních pásů. U každého zastaveného řidiče jsme provedli také dechovou zkoušku. Kontrolovaní byli mile překvapeni, když dostali drobné dárky - parkovací hodiny, škrabku, řezačku na bezpečnostní pás či reflexní prvek.
Doufáme, že i řidiči, které jsme dosud nekontrolovali, jsou zodpovědní a dbají na svou bezpečnost a tím i na bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
Neodpustíme si pár rad:
- Zimní pneumatiky byste měli obout, pokud teplota dlouhodobě klesne pod 7 stupňů. Úseky, kde jsou zimní pneumatiky povinné, jsou označené dopravní značkou.
- Hodí se mít v kufru auta startovací kabely, ušetří trápení s vybitou baterkou.
- Rozmrazovací sprej také není od věci, ale v přihrádce zamrzlého vozu je k ničemu.
- Sněhovou pokrývku očistěte i z přední kapoty, střechy a zadní části vozidla. Námraza nebo sníh nesmí zabraňovat výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Rovněž nesmí být na vozidle ani nákladu led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
15. 1. 2026, nprap. Ing. Barbora Balášová