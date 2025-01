Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečnost na horách

KARLOVARSKÝ KRAJ - Rady pro lyžaře i turisty.

Zimní období láká mnoho z nás na hory, ať už na lyže, snowboard, nebo pěší túry. Aby však byl váš pobyt na horách nejen zábavný, ale i bezpečný, je důležité dodržovat několik základních pravidel. Bezpečnost na horách závisí na zodpovědném chování každého z nás. V současné době, ale i během jarních prázdnin, můžete na různých místech po celém kraji, v blízkosti lyžařských středisek, potkat policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Návštěvníky zde pomocí informačních letáčků upozorňují, aby ve svých vozidlech nenechávali nic, co by zbytečně lákalo zloděje a také na to, co dělat, kdyby se staly obětí zlodějů. Tento letáček mají přeložený i do německého jazyka, neboť poměrná část turistů je i ze sousedního Německa. Důležité je také být vidět, a proto preventistky v rámci preventivních akcí návštěvníkům rozdávají různé reflexní prvky jako např. reflexní pásky, fluorescenční nálepky pro děti např. na jejich lyžařské helmy aj.

Pro lyžaře a snowboardisty: Bezpečnost na sjezdovkách

1. Respektujte pravidla FIS

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) stanovila deset pravidel, která jsou považována za základní kodex bezpečnosti na sjezdovkách. Například:

• Udržujte přiměřenou rychlost a přizpůsobte ji svým schopnostem, povětrnostním podmínkám a hustotě provozu.

• Předjíždějte vždy s dostatečným odstupem, aby měl předjížděný prostor pro svůj pohyb.

• Při zastavení se vždy umístěte na bezpečné místo mimo hlavní trať.

2. Používejte ochranné pomůcky

Helma je dnes již standardem, který by měl nosit každý, bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Doporučujeme i ochranné brýle a chrániče páteře.

3. Buďte viditelní

Oblečení s reflexními prvky a jasnými barvami zlepšuje vaši viditelnost pro ostatní lyžaře. To je zvláště důležité za špatných světelných podmínek.

4. Nejezděte pod vlivem alkoholu nebo drog

Alkohol snižuje rychlost reakcí a úsudek, což může mít na sjezdovkách fatální následky.

5. Myslete na ostatní

Vždy buďte ohleduplní. Na sjezdovkách je mnoho lidí s různou úrovní zkušeností, proto dodržujte bezpečnou vzdálenost a vyhýbejte se nebezpečnému chování.

Pro turisty: Bezpečnost na horských túrách

1. Připravte se na trasu

• Naplánujte si trasu a informujte někoho o svém plánu.

• Ověřte si aktuální stav počasí, protože podmínky v horách se mohou rychle měnit.

2. Vhodné oblečení a vybavení

Oblékněte se ve vrstvách, abyste mohli přizpůsobit oblečení aktuálním podmínkám. Vždy mějte s sebou pevnou obuv, čepici, rukavice, náhradní oblečení a pláštěnku. Do batohu přibalte lékárničku, dostatek vody, svačinu a čelovku.

3. Respektujte značení a mapy

Sledujte turistické značení a nechoďte mimo vyznačené cesty, zejména v chráněných oblastech. GPS může být užitečný nástroj, ale nikdy nespoléhejte jen na elektroniku.

4. Pozor na laviny

Pokud se pohybujete v lavinových oblastech, informujte se o aktuálním lavinovém stupni nebezpečí. Mějte s sebou lavinový vyhledávač, sondu a lopatu, a pokud je to možné, absolvujte lavinový kurz.

5. Zachovejte klid při mimořádné situaci

Pokud se ocitnete v nouzi, zachovejte klid a kontaktujte horskou službu na čísle 1210 nebo použijte aplikaci Záchranka, která umožní přesné určení vaší polohy.

Základní pravidla společná pro všechny

• Respektujte přírodu a ostatní návštěvníky hor. Nenechávejte po sobě odpadky a chovejte se ohleduplně.

• Pojištění na hory. Zvažte sjednání pojištění pro případ úrazu nebo záchrany.

• Buďte připraveni. Nezáleží na tom, zda jedete na lyže nebo na túru – prevence je vždy lepší než řešení následků.

Pamatujte, že vaše bezpečí na horách je hlavně ve vašich rukou. Chovejte se zodpovědně a užijte si zimní radovánky naplno! Policisté přejí příjemný pobyt na horách bez zbytečných nepříjemností.

27. 1. 2025

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

