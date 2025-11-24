Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Bezpečnost dětí na sociálních sítích
Policisté informovali mladé posluchače v rámci projektového dne v liberecké iQLANDII.
V pátek 21. listopadu se v libereckém vědecko-zábavním centru iQLANDIA uskutečnil výukový den pro žáky druhého stupně základních škol z Libereckého kraje. Policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje si pro posluchače připravili dva bloky přednášek, které byly zaměřeny na bezpečné chování na sociálních sítích a na nové trendy kybekriminality.
Žáci se seznámili s riziky phishingu a s tím souvisejícím vishingem a smishingem, s kterými se mohou setkat při užívání sociálních sítích, ale i jako běžní uživatelé internetu. Zároveň byli upozorněni na jejich vlastní projevy v online prostředí, aby se i oni sami nestali pachateli přestupků či trestných činů. Zmíněna byla problematika kybergroomingu, sextingu a samozřejmě také kyberšikany, která je častým jevem na základních školách.
Na závěr byly prezentovány reálné případy, kterými se zabývá Policie ČR. Díky tomuto mají posluchači možnost si uvědomit, jak důležité je bezpečné chování v online prostoru. Přednášek se zúčastnilo více jak 100 žáků ve věku od 12 do 15 let.
nprap. Libor Barták
24. listopadu 2025