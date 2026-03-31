Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečné Velikonoce: Jak předejít nehodám, krádežím a vloupáním
Velikonoční svátky s sebou každoročně přinášejí zvýšený pohyb na silnicích, častější nákupy, společenské aktivity i odjezdy z domovů. To vše vytváří prostor pro dopravní nehody, rizikové situace, kapsáře či zloděje.
Policisté z Prahy venkov-JIH proto připomínají základní preventivní opatření a nabízí praktické rady, která mohou výrazně snížit riziko nepříjemných událostí a pomoci nichž lze prožít velikonoční svátky v klidu. Během velikonočních svátků se na silnicích objevuje více řidičů, včetně těch, kteří usedají za volant jen výjimečně. Do provozu se vracejí také motorkáři a cyklisté, což zvyšuje celkovou intenzitu dopravy.
Doporučení pro bezpečnou jízdu:
- sledujte dopravní zpravodajství a reagujte na aktuální situaci,
- počítejte s mlhami, lokálními námrazami a rychlými změnami počasí,
- přizpůsobte jízdu svým schopnostem, zejména pokud jedete po delší pauze,
- před cestou zkontrolujte technický stav vozidla – pneumatiky, brzdy, světla i provozní kapaliny,
- alkohol do silničního provozu nepatří – pro řidiče, cyklisty ani chodce.
Vzájemná ohleduplnost a respekt jsou klíčem k bezpečnému návratu domů.
Nákupy bez krádeží: Jak se bránit kapsářům
Velikonoční nákupy potravin a sladkostí pro koledníky přitahují nejen zákazníky, ale i kapsáře. Krádež bývá rychlá a často si jí okradený všimne až po delší době.
Jak minimalizovat riziko okradení:
- kabelku nebo tašku nikdy nenechávejte v nákupním vozíku, noste ji u těla, vždy zapnutou,
- osobní doklady nenoste v peněžence,
- PIN k platební kartě mějte uložený odděleně,
- při ukládání nákupu do auta mějte zavazadla stále pod kontrolou,
- vozidlo vždy uzamkněte, i když se vzdálíte jen na pár sekund.
Ochrana domova před odjezdem
Mnoho lidí během svátků odjíždí za rodinou nebo na výlety. Prázdné byty a domy jsou pak lákadlem pro zloděje.
Před odjezdem nezapomeňte:
- zkontrolovat všechna okna, dveře a bezpečnostní rolety,
- aktivovat alarm či jiné bezpečnostní systémy,
- neinformovat o své nepřítomnosti na sociálních sítích,
- nenechávat vzkazy na dveřích ani na záznamníku,
- využít doporučení z portálu www.stopvloupani.cz nebo aplikace Zabezpečte se!
Pokud po návratu zjistíte, že došlo k vloupání, nevstupujte do objektu, nic neuklízejte a okamžitě volejte 158.
Dodržováním základních preventivních opatření můžete výrazně snížit riziko nepříjemností a užít si velikonoční svátky v pohodě a bezpečí.
Přejeme Vám klidné a bezpečné Velikonoce.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
31. března 2026