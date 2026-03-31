Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečné Velikonoce: Jak předejít nehodám, krádežím a vloupáním

Velikonoční svátky s sebou každoročně přinášejí zvýšený pohyb na silnicích, častější nákupy, společenské aktivity i odjezdy z domovů. To vše vytváří prostor pro dopravní nehody, rizikové situace, kapsáře či zloděje. 

Policisté z Prahy venkov-JIH proto připomínají základní preventivní opatření a nabízí praktické rady, která mohou výrazně snížit riziko nepříjemných událostí a pomoci nichž lze prožít velikonoční svátky v klidu. Během velikonočních svátků se na silnicích objevuje více řidičů, včetně těch, kteří usedají za volant jen výjimečně. Do provozu se vracejí také motorkáři a cyklisté, což zvyšuje celkovou intenzitu dopravy.

Doporučení pro bezpečnou jízdu:

  • sledujte dopravní zpravodajství a reagujte na aktuální situaci,
  • počítejte s mlhami, lokálními námrazami a rychlými změnami počasí,
  • přizpůsobte jízdu svým schopnostem, zejména pokud jedete po delší pauze,
  • před cestou zkontrolujte technický stav vozidla – pneumatiky, brzdy, světla i provozní kapaliny,
  • alkohol do silničního provozu nepatří – pro řidiče, cyklisty ani chodce.

Vzájemná ohleduplnost a respekt jsou klíčem k bezpečnému návratu domů.


Nákupy bez krádeží: Jak se bránit kapsářům

Velikonoční nákupy potravin a sladkostí pro koledníky přitahují nejen zákazníky, ale i kapsáře. Krádež bývá rychlá a často si jí okradený všimne až po delší době.

Jak minimalizovat riziko okradení:

  • kabelku nebo tašku nikdy nenechávejte v nákupním vozíku, noste ji u těla, vždy zapnutou,
  • osobní doklady nenoste v peněžence,
  • PIN k platební kartě mějte uložený odděleně,
  • při ukládání nákupu do auta mějte zavazadla stále pod kontrolou,
  • vozidlo vždy uzamkněte, i když se vzdálíte jen na pár sekund.


Ochrana domova před odjezdem

Mnoho lidí během svátků odjíždí za rodinou nebo na výlety. Prázdné byty a domy jsou pak lákadlem pro zloděje.

Před odjezdem nezapomeňte:

  • zkontrolovat všechna okna, dveře a bezpečnostní rolety,
  • aktivovat alarm či jiné bezpečnostní systémy,
  • neinformovat o své nepřítomnosti na sociálních sítích,
  • nenechávat vzkazy na dveřích ani na záznamníku,
  • využít doporučení z portálu www.stopvloupani.cz nebo aplikace Zabezpečte se!

Pokud po návratu zjistíte, že došlo k vloupání, nevstupujte do objektu, nic neuklízejte a okamžitě volejte 158.

Dodržováním základních preventivních opatření můžete výrazně snížit riziko nepříjemností a užít si velikonoční svátky v pohodě a bezpečí.
Přejeme Vám klidné a bezpečné Velikonoce.


por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
31. března 2026

Odkazy do noveho okna

Detailní náhled

Detailní náhled

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 