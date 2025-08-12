Policie České republiky  

Bezpečné vánoční nákupy

Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i čas, kdy se podvodníci snaží využít Vašeho shonu a dobré vůle. Věnujte prosím pár vteřin těmto radám:

  • Kapesní krádeže – pozor v davech…

Peněženku, osobní doklady a další cennosti mějte v přední části oděvu nebo kabelce, kterou máte neustále pod dohledem.

Kabelku či batoh s cennostmi neodkládejte do nákupního košíku.

  • Vloupání do aut

Nenechávejte v autě viditelně tašky, dárky ani elektroniku.

AUTO NENÍ TREZOR!

Při skládání nákupu do auta nedávejte kabelku na sedadlo nebo na kapotu vozidla.

  • Pozor na falešné e-shopy

U neznámých prodejců preferujte dobírku. Nakupujte tam, kde máte jistotu. Prověřujte recenze, kontakty a hlavně to, zda obchod umožňuje bezpečné platební metody.

Při platbě kartou si nastavte limit v internetovém bankovnictví a používejte bezpečné platební brány.

  • Nikdy neplaťte přes Bitcoinmat na žádost úředníků

Podvodníci se často vydávají za banku, policii nebo jiné instituce a nutí lidi zabezpečit peníze vložením hotovosti do bitcoinmatu.

Policie ani banka Vás NIKDY nepožádá o platbu nebo převod přes Bitcoinmat.

  • Nepředávejte kódy a hesla

Ověřovací SMS, autorizační kódy z banky ani QR kódy nepatří do cizích rukou. Pokud Vás někdo tlačí do rychlého jednání, zbystřete – je to varovný signál.

  • Když si nejste jistí, raději si vše ověřte u své banky nebo v případě podezření na protiprávní jednání, kontaktujte policii na lince 158.

Buďte opatrní a sdílejte tyto informace i s blízkými.

8. 12. 2025

por. Bc. Alena Peterková

por. Bc. Miroslava Šimoníková

