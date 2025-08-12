Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Bezpečné vánoční nákupy
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i čas, kdy se podvodníci snaží využít Vašeho shonu a dobré vůle. Věnujte prosím pár vteřin těmto radám:
- Kapesní krádeže – pozor v davech…
Peněženku, osobní doklady a další cennosti mějte v přední části oděvu nebo kabelce, kterou máte neustále pod dohledem.
Kabelku či batoh s cennostmi neodkládejte do nákupního košíku.
- Vloupání do aut
Nenechávejte v autě viditelně tašky, dárky ani elektroniku.
AUTO NENÍ TREZOR!
Při skládání nákupu do auta nedávejte kabelku na sedadlo nebo na kapotu vozidla.
- Pozor na falešné e-shopy
U neznámých prodejců preferujte dobírku. Nakupujte tam, kde máte jistotu. Prověřujte recenze, kontakty a hlavně to, zda obchod umožňuje bezpečné platební metody.
Při platbě kartou si nastavte limit v internetovém bankovnictví a používejte bezpečné platební brány.
- Nikdy neplaťte přes Bitcoinmat na žádost úředníků
Podvodníci se často vydávají za banku, policii nebo jiné instituce a nutí lidi zabezpečit peníze vložením hotovosti do bitcoinmatu.
Policie ani banka Vás NIKDY nepožádá o platbu nebo převod přes Bitcoinmat.
- Nepředávejte kódy a hesla
Ověřovací SMS, autorizační kódy z banky ani QR kódy nepatří do cizích rukou. Pokud Vás někdo tlačí do rychlého jednání, zbystřete – je to varovný signál.
- Když si nejste jistí, raději si vše ověřte u své banky nebo v případě podezření na protiprávní jednání, kontaktujte policii na lince 158.
Buďte opatrní a sdílejte tyto informace i s blízkými.
8. 12. 2025
por. Bc. Alena Peterková
por. Bc. Miroslava Šimoníková