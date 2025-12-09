Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečné vánoční nákupy
Vánoční svátky se pomalu ale jistě blíží a s nimi i období nákupu dárků a různých kulturních akcí. Tato předvánoční doba se rovněž vyznačuje nejen zvýšeným počtem krádeží, ale z důvodu přesunu nákupu zboží do virtuálního světa, rovněž také zvýšeným počtem internetových podvodů.
Nakupování v obchodních centrech
Pokud se v předvánočním čase vydáte nakupovat dárky osobně, je třeba počítat se zvýšeným počtem lidí, hustou dopravou (zvláště v blízkosti obchodních domů), ale také se zloději, kteří v tomto období často využívají nepozornosti nakupujících.
- Doporučujeme nevydávat se na nákupy s větší finanční hotovostí, ale preferovat placení přes platební kartu. Tašky, kabelky a batohy mějte neustále při sobě, pod svojí kontrolou a dobře uzavřeny.
- Osobní věci neodkládejte do nákupních vozíků. Peněženku, osobní doklady, mobilní telefon nenechávejte navrchu tašek, ale ukládejte je pokud možno do dalších uzavíratelných kapes a přihrádek.
- Zvláštní pozornost věnujte v tlačenicích, ve frontách atp. Nenechte nikoho, aby se na vás těsnil.
- Při placení kartou si vždy zakrývejte platební terminál. Platební kartu si chraňte, v případě ztráty nebo krádeže si jí nechte neprodleně zablokovat.
- V případě pohybu vozidlem dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní. Pamatujte na to, že auto není trezor a nenechávejte v něm nákupy, tašky a jiná zavazadla.
Nakupování přes internet
Nakupování z pohodlí domova se stalo v posledních letech velmi oblíbené, protože ušetří čas. I ve virtuálním prostředí je třeba dodržet bezpečnostní doporučení, abychom si užili radost z nákupu a nepřišli zbytečně o peníze.
- Dejte si pozor na podvodné e-shopy. Před uskutečněním nákupu, si zjistěte jeho důvěryhodnost. Při výběru vhodného virtuálního obchodu se zaměřte na kvalitní zpracování stránek, úroveň českého jazyka v textu, uvedení kontaktních údajů společnosti včetně uvedení sídla. Zvláštní pozornost věnujte obchodním podmínkám. Mějte se na pozoru v případě, že na webových stránkách nejsou uvedeny. Obchodní podmínky si prostudujte, abyste se vyhnuli případnému zklamání, například v podobě dlouhé dodací lhůty.
- Pozor na podezřele nízké ceny zboží na e-shopech a na omezené možnosti platby. Ideální je kupovat zboží u ověřených obchodníků, případně kupovat na základě kladných recenzí od příbuzných a známých. V případě prvního nákupu, je třeba velká obezřetnost.
- Při online platbách doporučujeme pohlídat si, aby proběhly na zabezpečených protokolech (https, tls/ssl), na bezpečné platební bráně a rovněž, aby bylo užito zabezpečení 3D Secure.
- Po doručení zásilky si balíček co nejdříve otevřete a zkontrolujte zboží. Pokud zboží nedorazilo, nebo neodpovídá objednávce, co nejdříve tuto situaci řešte s reklamačním oddělením obchodu.
- V případě, že se stanete obětí podvodného jednání, kontaktujte Policii ČR na služebně nebo na lince 158.
Pozor na podezřelé textové zprávy!
Upozorňujeme i na zasílání podvodných textových zpráv, které se mohou na první pohled jevit jako informační zprávy od přepravních společností. Ve zprávách můžete být vyzývaní k doplacení přepravy balíků, k doplnění doručovacích údajů atp. Po rozkliknutí příloh těchto zpráv, však příjemce bývá často přesměrován do falešného internetového bankovnictví, případně bývá vyzván k vyplnění citlivých údajů do formulářů.
- Ověřujte odesílatele, zkontrolujte čísla zásilek.
- Neotvírejte neznámé přílohy a nevyplňujte do nich citlivá data, jako jsou přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a údaje k platební kartě včetně CVC a CVV kódu.
- Pamatujte, že nejbezpečnější přihlášení do internetového bankovnictví, je přes mobilní aplikaci.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
9. prosince 2025