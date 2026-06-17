Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně u vody aneb léto bez zbytečných rizik
Letní prázdniny jsou v plném proudu. S nimi je tu krásné, slunné počasí, které přímo vybízí k vodním radovánkám, a to ať už těm na vodě nebo u vody. I tady se však musíme mít na pozoru, kombinace vody a někdy nezodpovědného chování, totiž může vyústit v tragédii. Aby se tak nestalo, pojďme si připomenout základní pravidla bezpečného chování.
Když se vydáváte na koupaliště s dětmi, nezapomeňte, že je nesmíte nikdy pouštět z očí. I když mají nasazené pomůcky na plavání, nespoléhejte na ně. Často k vodě vyráží celé party dospělých s dětmi a někdy se stane, že se vzájemně spoléhají jeden na druhého, že na děti "koukají" a hlídají. Vždy si řekněte konkrétně kdo z vás má na děti dávat pozor. Když se vydáváte na přírodní koupaliště, které neznáte, buďte obezřetní. Neskákejte do vody tam, kde nevíte jaká je hloubka či co může být na dně za nebezpečí. Nepřeceňujte své síly, zbytečně neriskujte vydáváním se na dlouhé plavecké trasy v přírodních vodách. V neposlední řadě myslete na to, že k vodním radovánkám rozhodně nepatří alkohol. Snižuje schopnost rychlé reakce, rozhodovací schopnost a vydávat se pod vlivem alkoholu plavat je vyloženě riskování se zdravím i životem.
Ve vozidlech u koupališť nenechávejte žádné věci, a to ani ty bezcenné. I prázdná taška na sedadlech automobilu může zloděje zlákat. Cennosti nenoste ani k vodě.
Ve stanech v kempech také nenechávejte cennosti. Pokud máte možnost, uschovejte je v bezpečnostních schránkách. Máte-li s sebou na dovolených jízdní kola, nezapomeňte si k nim přibalit kvalitní zámek a ten používat, když se od nich vzdálíte.
A v neposlední řadě, vůdci malých plavidel musí mít u sebe při svých cestách na vodě potřebné doklady své a doklady k lodi. Posádka lodi pak musí mít k dispozici adekvátní počet záchranných vest pro celou posádku.
Základní preventivní rady a pravidla
Děti nenechávejte u vody bez dozoru. Vždy mějte děti pod dohledem, aby se předešlo nehodám.
Nepřeceňujte své plavecké síly a schopnosti. Plavte pouze tam, kde se cítíte jistě.
Neskákejte do neznámé vody. Může být mělká nebo obsahovat nebezpečné předměty.
Nechoďte do vody pod vlivem alkoholu či jiných látek. Snižuje to vaši schopnost reagovat na nebezpečí.
Používejte plovací pomůcky. Záchranné vesty a plavecké bójky mohou zachránit život.
Respektujte pokyny, řády a ostatní návštěvníky. Chovejte se ohleduplně a dodržujte pravidla.
Pamatujte na své osobní věci.
Specifická doporučení pro vodní sporty
Seznamte se s pravidly pro používání plavidel. Každý, kdo se pohybuje na vodních cestách, by měl znát základní pravidla plavebního provozu.
Používejte ochranné prvky. Například kvalitní záchranná vesta je nezbytná při pádu z lodi.
Buďte viditelní. Plavci by měli používat čepice křiklavé barvy a plavecké bójky, aby byli dobře viditelní.
Koupání s dětmi
Plánujte dopředu. Zvažte plavecké schopnosti své i dětí a vybavte se vhodnými plaveckými pomůckami.
Vyberte bezpečné místo. Koupání v zónách, kde je zakázána plavba, je nejbezpečnější.
Další doporučení
Pamatujte na riziko alkoholu. Ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou představuje u vody velké riziko.
Sledujte preventivní akce. Policie České republiky a další organizace pořádají preventivní akce, kde se můžete dozvědět více o bezpečnosti u vody.
Základní bezpečnostní pravidla pro vůdce plavidel
Dodržujte pravidla plavebního provozu. Seznamte se s vyhláškou č. 67/2015 Sb., která upravuje pravidla plavebního provozu.
Používejte ochranné prvky. Záchranné vesty jsou nezbytné pro všechny členy posádky.
Nepřeceňujte své schopnosti. Plujte pouze tam, kde se cítíte jistě a máte dostatečné zkušenosti.
Respektujte rychlostní limity. Na rozlehlých vodních plochách je povolena rychlost do 10 km/hod. do vzdálenosti 50 m od břehu.
Buďte viditelní. Používejte světla a optické signály, aby vás ostatní plavidla viděla.
por. Mgr. Vendulka Marečková
ÚO PČR Kutná Hora
17. 6. 2026