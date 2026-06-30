Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně u vody aneb léto bez zbytečných rizik. Přijďte si užít den plný ukázek i zábavy
Jak se bezpečně chovat u vody a co dělat v krizové situaci? Přijďte 28. července na hlavní pláž Proboštských jezer v Brandýse nad Labem, kde na vás čekají dynamické ukázky záchrany tonoucího, policejní loď, hasiči, městská policie, preventivní stanoviště i Marek se svou plyšovou záchrankou. Program plný zábavy i užitečných rad je připraven pro děti i dospělé.
S příchodem letních prázdnin tráví děti i dospělí stále více času u vody. Právě proto zvou Policie České republiky, Městská policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Hasičský záchranný sbor a další partneři všechny malé i velké návštěvníky na preventivní akci „Bezpečně u vody“, která se uskuteční v úterý 28. července 2026 od 10.00 do 14.00 hodin na hlavní pláži Proboštských jezer v Brandýse nad Labem.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program zaměřený na bezpečnost u vody i první pomoc. Ve svých preventivních stáncích představí svou činnost příslušníci Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného sboru i zástupci zdravotnické záchranné služby. Chybět nebude ani Marek se svou plyšovou záchrankou, který zábavnou formou přiblíží dětem práci zdravotnických záchranářů.
Velkým lákadlem budou ukázky záchrany tonoucí osoby, při kterých návštěvníci uvidí, jak probíhá skutečný zásah záchranných složek. Na místě bude k vidění také policejní loď, jejíž posádka představí svou činnost při dohledu na vodních tocích a při záchranných akcích.
Děti si zároveň odnesou řadu cenných rad, jak se bezpečně chovat při koupání, na paddleboardu, při plavbě na lodi i během letních vodáckých výletů. Dozvědí se desatero bezpečného chování u vody, vyzkouší si zajímavé preventivní aktivity a budou mít možnost setkat se s příslušníky jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Přijďte s námi odstartovat prázdniny bezpečně. Těšíme se na vás v úterý 28. července od 10.00 do 14.00 hodin na hlavní pláži Proboštských jezer v Brandýse nad Labem. Vstup na akci je zdarma a srdečně zváni jsou všichni – děti, rodiče, prarodiče i ostatní návštěvníci.
nprap. Veronika Borovičková
30. června 2026