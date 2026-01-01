Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Bezpečně u vody
Bezpečné chování návštěvníků vodních ploch a přehrad
Každoročně v letním období probíhá na přehradě Slezská Harta policejní akce „Bezpečně u vody“, a jinak tomu nebylo ani letos. Jedná se o pravidelnou činnost ve spolupráci policistů obvodního oddělení Bruntál se speciální pořádkovou jednotkou, Státní plavební správou a v neposlední řadě s lesní a rybářskou stráží. Cílem této aktivity je především kontrola dodržování zákonů, předpisů a nařízení vztahujících se k okolí vodní nádrže Slezská Harta.
Na vodní hladinu byly nasazeny dva policejní motorové čluny. Při plavbě lodí platí pravidla obdobná těm na silnicích, a právě jejich dodržování řeší a pokutuje Státní plavební správa. Kontrolována byla u lodí jejich registrace, technická způsobilost anebo povinná výbava. Také byli kontrolováni kapitáni těchto plavidel, jelikož lodě s hmotností nad 1000 kg, s pohonem nad 4 kW nebo s plochou plachet větší než 12 m2 podléhají registraci a smí je řídit pouze osoba s průkazem vůdce malého plavidla. Samozřejmostí byla také kontrola na přítomnost alkoholu v dechu nebo jiných omamných a psychotropních látek. V dalších pravomocech Státní plavební správy je i dohled nad přístavišti a půjčovnami lodí. Byly zjištěny celkem čtyři přestupky, které budou řešeny ve správním řízení, přičemž bylo kontrolováno čtrnáct plavidel, dvě přístaviště a jedna půjčovna lodí.
Dalším okruhem kontrol policistů společně s rybářskou stráží, bylo dodržováni předpisů v souvislosti s rybolovem na této přehradě. Celkem bylo zkontrolováno na 80 rybářů, u kterých bylo zjištěno jedenáct přestupků vyřešených zápisem. Jako přestupky se řešily například nezapsané ulovené ryby, nepořádek v okolí vody, nebo použití špatných bójí.
Navazující skupina, která se skládala z policistů a členů lesní stráže, kontrolovala táboření a vjezd do bezprostředního okolí Slezské Harty. Hlídka po souši objížděla břehy nádrže a dohlížela v okolí přehrady na parkování vozidel a táboření. Slezská Harta spadá do ochranného pásma druhého stupně, z čehož mimo jiné vyplívá, že rybáři mohou při rybaření použít pouze slunečník. V momentě, kdy si rybáři, nebo rekreanti postaví stan nebo bivak (stan bez podlážky) se dopouští přestupku. Porušením předpisů v okolí Harty je nejen stanování na pláži, ale také v přilehlých lesních pozemcích. Bylo kontrolováno několika desítek osob a vozidel, jejichž výsledkem byly čtyři přestupky, vyřešené na místě v příkazním řízení.
Nedílnou součásti byla také preventivní činnost policisty z oddělení prevence, který připomínal a upozorňoval na bezpečné chování návštěvníků přehrady.
Tyto hromadné akce, do které je zapojeno více subjektů státní správy dávají možnost řešit všechny přestupky komplexně a se specialisty z jednotlivých oborů. Také rozšiřují povědomí o těchto specifických problémech mezi různými resorty státní správy, jejich pravomocemi a v neposlední řadě pomáhají a utužují osobní spolupráci mezi účastníky využitelné v budoucnosti při řešení obdobných, stále se opakujících problémů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Jaroslav Krpec
oddělení prevence
územní odbor Bruntál