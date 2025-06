Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečně u vody - Bezpečí u vody začíná u nás samotných

V souvislosti s preventivní akcí s názvem Bezpečně u vody oslovujeme veřejnost a mluvíme o tom, co lze udělat pro zvýšení vlastního bezpečí a majetku.

Sezóna, která je neodmyslitelně spojena s koupáním, vodními sporty, kempováním, plavebním provozem, začíná být v plném proudu. Proto je téma ohledně bezpečného chování v těchto místech rozhodně na místě. V rámci akce „Bezpečně u vody“ se budeme s návštěvníky potkávat během léta od června do září na koupalištích, u přehrad, v kempech, ale také na různých preventivně prezentačních akcích napříč Plzeňským krajem. Cílem kampaně je edukace dětí i dospělých, a to nejen formou letáků, přednost dáváme osobnímu kontaktu při terénních aktivitách. Důležité je, aby si každý zásady správného a hlavně bezpečného chování osvojil a držel se jich.Při akcích návštěvníkům, kteří se pohybují na lodích, ale i na těm, kteří přijdou k vodě relaxovat, radíme jak se bezpečně chovat ve vodě, u vody, jak na lodích a plavidlech dodržovat bezpečnostní pravidla, ale také, že je třeba věnovat pozornost svým osobním věcem.

Tváří „Bezpečně u vody“ je Matyáš Kulich – reprezentant České republiky ve Světovém poháru na jetsurfu. Bezpochyby je on ten pravý, který má k tématu co říct.

Těm, kteří se s námi osobně nepotkají, bychom rádi alespoň touto formou připomněli pravidla, jejichž dodržování má zásadní význam s ohledem na jejich bezpečný pobyt u vodních ploch a na vodních cestách. Stejně jako v silničním provozu platí pravidla, která jsou s ohledem na vlastní a ostatních bezpečí důležitá, stejně je tomu i na vodní ploše a její blízkosti. Připomeňme si je, ale hlavně je dodržujme!

Co platí pro plavce?

V silničním provozu patří mezi nejzranitelnější účastníky chodci, na vodních plochách jsou to plavci. Proto je bezpochyby důležité pravidla znát a dodržovat je. Nejjistější je plavat ve vyznačených pásmech, kde není povolena plavba. Ti, kteří se chystají zdolat větší vzdálenost, musí pamatovat, aby byli vždy dobře viditelní, a to např. za použití plavecké čepice výrazné barvy a vhodné je na sebe upozornit plovákem oranžové barvy. Při plavání platí, že bychom měli dobře znát své limity a rozhodně se nepřeceňovat. Rovněž nezapomínat na to, že požití alkoholu nebo jinou návykovou látkou je u vody velkým rizikem.

Jste u vody s dětmi?

Pokud se vydáte k vodě s malými dětmi, zvažte vhodné místo ke koupání, správné plavecké pomůcky, mezi takové patří pomůcky z odolného materiálu a hlavně příslušné velikosti. Pro ty nejmenší neplavce je příhodné doplnit rukávky s břišním pásem. Jako velmi vhodné jsou plovací vesty. Vždy při pořizování zvolte vhodnou variantu, neopomíjejte kvalitu, která může být o něco dražší, ale mějte na paměti, že chrání život. Mezi vhodná místa ke koupání s dětmi jednoznačně patří pozvolný přístup do vody. Pokud máte s sebou neplavce nebo začátečníka je nezbytné mít jej neustále pod kontrolou, a to nejen pokud je ve vodě, ale i pokud se pohybuje v její blízkosti a mohlo by do vody spadnout.

Ač jste dobrými plavci, skoky do neznámé vody nikdy nepraktikujte!

Pokud místo dobře neznáte, nemůže totiž nikdy vědět, co se pod hladinou vody ukrývá, takové jednání je velmi riskantní. Pokud chcete skákat do vody, vždy si ověřte, že prostor, do kterého chcete skočit, je pro takové jednání bezpečný.

Jaká pravidla platí pro děti?

Nikdy nevstupuj do vody bez dozoru dospělého.Nepřeceňuj své plavecké schopnosti.

Vždy si vezmi plovací pomůcku, pokud ji potřebuješ.

Hraní u vody má svá pravidla – žádné strkání nebo potápění kamarádů.

V případě problému volat pomoc a zůstat na břehu.

Dospělí, myslete na to…

Nekoupejte se po požití alkoholu – riziko utonutí výrazně stoupá.

Jste u vody s dětmi, mějte je neustále pod kontrolou! Dohlížejte na děti neustále – i v mělké vodě.

Všímejte si varovných cedulí, praporků a výstrah – nejsou tam jen tak.

I zkušený plavec může být zaskočen proudem, chladem nebo zdravotní indispozicí.

Plavte jen tam, kde je to bezpečné a povolené.

Nepřeceňujte vlastní plavecké schopnosti.

Nepodceňujte únavu, slunce a dehydrataci.

Mezi příčiny nehod u vody patří – koupání pod vlivem alkoholu, přecenění vlastních schopností, nepozornost dospělých vůči dětem, skoky do neznámé vody a podcenění silného proudu nebo studené vody.

Plavidla

Pokud se chystáte vyrazit na vodní hladinu na plavidle, je zapotřebí se vybavit znalostmi a pravidly pro jeho používání. Specifická pravidla mají také jednotlivé vodní cesty. Ti, kteří disponují průkazy vůdce malého plavidla, dobře vědí, a pro ty ostatní, kteří se pohybují na vodních cestách, přidáváme, že by měli mít základní povědomí o plavebních znacích a o obecných pravidlech plavebního provozu. Při plavbě a vodních sportech je důležité nepodceňovat náležité ochranné prvky.

V případě, že nastanou obtíže?

Jste u vody s dítětem a ztratilo se vám? Neváhejte, pokud jste u vody, kde je plavčík, okamžitě se na něho obraťte, případně kontaktujte tísňovou linku záchranné složky. Přestože záchrana tonoucího není v žádném případě snadná, často vyžaduje výcvik a i určitou fyzickou zdatnost, pamatujte, že i Vy můžete pomoci například tím, že přivoláte plavce, nebo někoho zdatnějšího, který bude schopen pomoci. Pomoci můžete i ze břehu nebo z plavidla, na kterém se nacházíte vhozením jakékoliv pomůcky v podobě PET lahve, kruhu, plováku. V případě záchrany platí, že nesmí dojít k ohrožení zachránce.

Nezapomínejte na svůj majetek a chraňte si ho!

Ideálně parkujte na vyhrazených místech pro parkování. Před odchodem od vozidla zkontrolujte, zda jste uzavřeli okna, vozidlo je zamčené a nemáte uvnitř vozidla žádné viditelné cennosti. Pamatujte, že i věc nepatrné hodnoty může přilákat zloděje. Nedávejte jim příležitost! Pokud jste u bazénu, veřejném parkovišti či v kempu a máte možnost si své věci uschovat do bezpečnostních skříněk, využijte toho.

V tomto týdnu policejní preventisté zamířili k Boleveckému rybníku, kde návštěvníky upozorňovali na důležitost dodržování pravidel na vodě, u vody i ve vodě. Drobné dárky, které dětem i dospělých rozdávali, jim budou připomínat, jak se správně a bezpečně v těchto místech chovat.

Dnes, tj. ve čtvrtek proběhla akce na Zrirožsku a Radnicku v okrese Rokycany. Policisté územního odboru Rokycany byli v místních šesti kempech, kde jejich osvěta směřovala zejména k vodákům, se kterými na toto téma povídali. A další místa v rámci našeho kraje, kde se s některými z Vás setkáme, nás čekají.

Cílem těchto akcí, na kterých spolupracujeme i s dalšími partnery, není Vás poučovat, ale motivovat k zodpovědnému chování, abyste měli u vody, ve vodě i na vodě krásné, pohodové léto bez jakýchkoliv komplikací.





kpt. Bc. Hana Kroftová

12. června 2025

vytisknout e-mailem