Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Bezpečně u vody
Plavby i koupání si užijte ve zdraví.
Letní prázdniny jsou v plném proudu. S nimi je tu krásné, slunné počasí, které přímo vybízí k vodním radovánkám, a to ať už těm na vodě nebo u vody. I tady se však musíme mít na pozoru, kombinace vody a někdy nezodpovědného chování, totiž může vyústit v tragédii. Aby se tak nestalo, pojďme si připomenout základní pravidla bezpečného chování.
Když se vydáváte na koupaliště s dětmi, nezapomeňte, že je nesmíte nikdy pouštět z očí. I když mají nasazené pomůcky na plavání, nespoléhejte na ně. Často k vodě vyráží celé party dospělých s dětmi a někdy se stane, že se vzájemně spoléhají jeden na druhého, že na děti "koukají" a hlídají. Vždy si řekněte konkrétně kdo z vás má na děti dávat pozor. Když se vydáváte na přírodní koupaliště, které neznáte, buďte obezřetní. Neskákejte do vody tam, kde nevíte jaká je hloubka či co může být na dně za nebezpečí. Nepřeceňujte své síly, zbytečně neriskujte vydáváním se na dlouhé plavecké trasy v přírodních vodách. V neposlední řadě myslete na to, že k vodním radovánkám rozhodně nepatří alkohol. Snižuje schopnost rychlé reakce, rozhodovací schopnost a vydávat se pod vlivem alkoholu plavat je vyloženě riskování se zdravím i životem.
Ve vozidlech u koupališť nenechávejte žádné věci, a to ani ty bezcenné. I prázdná taška na sedadlech automobilu může zloděje zlákat. Cennosti nenoste ani k vodě.
Ve stanech v kempech také nenechávejte cennosti. Pokud máte možnost, uschovejte je v bezpečnostních schránkách. Máte-li s sebou na dovolených jízdní kola, nezapomeňte si k nim přibalit kvalitní zámek a ten používat, když se od nich vzdálíte.
A v neposlední řadě, vůdci malých plavidel musí mít u sebe při svých cestách na vodě potřebné doklady své a doklady k lodi. Posádka lodi pak musí mít k dispozici adekvátní počet záchranných vest pro celou posádku.
Policisté z Hluboké nad Vltavou se na řeku Vltavu vypravili uplynulý pátek a při kontrolách plavidel a jejich vůdců neodhalili žádný prohřešek.
Z pobytů u vody i na vodě se vraťte v pořádku a užijte si léto.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk.@policie.gov.cz
12. července 2026