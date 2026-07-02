Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně u vody
Voda může být nebezpečný živel, pokud jsou lidé nezodpovědní, přeceňují vlastní schopnosti a zbytečně hazardují.
V době prázdnin a dovolených se lidé těší k moři, ale i na místní koupaliště, k rybníku či řece. Koupačka k letním dnům prostě patří. Vodní radovánky bohužel mohou skončit i tragicky, proto je důležité dodržovat základní bezpečnostní pravidla.
Malé děti by měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby. Nafukovací pomůcky, jako kruhy či rukávky, dostatečnou ochranu neposkytují, mohou prasknout nebo z nich dítě může vykouznout. Vhodnější je např. plavecká vesta, kde je důležité zapnutí jistícího popruhu mezi nohami. Bazény a zahradní jezírka by měla být vždy zabezpečena, pokud od nich odcházíme, např. oplocením, zastřešením, pevným zakrytím.
Nikdy by člověk neměl skákat do vody v neznámých místech, protože neví, co je pod hladinou, a neměl by být ani rozpálený. Rozdíl teplot může být příčinou kolapsového stavu. Důležité je také nepřeceňovat své síly a už vůbec nechodit do vody pod vlivem návykových látek. Plavání ve vlnách je navíc velmi vysilující. Pokud někdo plave daleko od břehu, měl by mít výraznou čepičku nebo plovoucí bóji, hrozí srážka s plavidly. Koupat by se nemělo v blízkosti přehrady či hráze, jsou tam silné proudy. Vodní rostliny v rybnících nebo ve slepých ramenech řek nebezpečné nejsou, jejich dotek na těle ale může být pro člověka nepříjemný a ten pak může začít zmatkovat. V takovém případě je nutné se uklidnit a zaujmout splývavou polohu na zádech.
Při záchraně tonoucího nám instinkt velí, okamžitě pro něj skočit do vody, to se ale nesmí stát. Při záchraně je důležité myslet nejdříve na vlastní bezpečí, přivolat pomoc a použít dostupné pomůcky, např. kruh, provaz, větev, které tonoucímu hodí. Těch se pak může zachytit. Určitě se nevydávat na pomoc sám. Tonoucí může zachránce snadno stáhnout pod vodu. Bojuje totiž o život a snaží se dostat nad hladinu, může pak zachránce použít jako žebřík.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
2. červenec 2026