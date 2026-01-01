Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Bezpečně u vody 2026

Začala plavební sezona a s ní i kontroly na vodních tocích. 

Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Tak začala plavební sezona ve Zlínském kraji.

Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Zaměřili se hlavně na alkohol v dechu, potřebné doklady i povinnou výbavu lodí. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku a mohli pokračovat dál v plavbě.

Kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále, protože bezpečnost na vodě má zkrátka zelenou.

Takže…vestu na sebe, alespoň těm nejmenším, doklady s sebou a alkohol raději až po přistání!

19. května 2026, por. Bc. Milena Šabatová

