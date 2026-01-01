Bezpečně u vody 2026
Začala plavební sezona a s ní i kontroly na vodních tocích.
Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Tak začala plavební sezona ve Zlínském kraji.
Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Zaměřili se hlavně na alkohol v dechu, potřebné doklady i povinnou výbavu lodí. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku a mohli pokračovat dál v plavbě.
Kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále, protože bezpečnost na vodě má zkrátka zelenou.
Takže…vestu na sebe, alespoň těm nejmenším, doklady s sebou a alkohol raději až po přistání!
19. května 2026, por. Bc. Milena Šabatová