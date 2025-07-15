Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně u vody 2025

Policisté, záchranáři a městská policie na Proboštských jezerech představili veřejnosti zásady bezpečného chování u vody, ukázky záchrany tonoucího i soutěže pro děti v rámci akce „Bezpečně u vody 2025“. 

Ve čtvrtek 14. srpna 2025 proběhla na Proboštských jezerech v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi celorepubliková preventivní akce „Bezpečně u vody“, zaměřená na rizikové faktory pobytu u vodních ploch a na vodních cestách.

Návštěvníci se u policejního stanu mohli podívat na speciálně připravená preventivní videa a vyslechnout si důležité rady policistů k bezpečnému chování u vody. Záchranář Středočeského kraje Marek, doprovázený plyšovou sanitkou a medvědím pomocníkem, poutavou formou představil základy první pomoci.

Součástí programu byla také účast městské policie se strážníkem – instruktorem dopravní výchovy, který se zaměřil na všeobecné zásady bezpečného chování. Děti si u něj mohly zatočit kolem štěstí, splnit připravený úkol a odnést si drobnou odměnu. Policisté z Poříčního oddělení Labe Nymburk ukázali své služební plavidlo a předvedli dynamickou ukázku záchrany tonoucího přímo na jezeře.

Počasí akci přálo a zájem veřejnosti byl velký – malí i velcí si odnesli řadu užitečných poznatků a nevšedních zážitků.

Základní pravidla bezpečného pobytu u vody:

  • Nikdy nechoďte plavat sami a nepodceňujte nebezpečí vody.
  • Neskákejte do vody na neznámých místech.
  • Do vody vstupujte až po odpočinku, nejdříve hodinu po jídle.
  • Plavte pouze v prostorách s dozorem plavčíka.
  • Nepřibližujte se k plavidlům a plavebním drahám.
  • Děti na plavidlech musí mít vždy řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestu.
  • Nekoupejte se v blízkosti přehrad či hrází.
  • Mějte u sebe záchrannou či plovoucí pomůcku.
  • Respektujte pokyny plavčíků a vodních záchranářů.

Přejeme všem krásný zbytek léta bez úrazů.

nprap. Veronika Borovičková
15.července 2025

