Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně u vody 2025
Policisté, záchranáři a městská policie na Proboštských jezerech představili veřejnosti zásady bezpečného chování u vody, ukázky záchrany tonoucího i soutěže pro děti v rámci akce „Bezpečně u vody 2025“.
Ve čtvrtek 14. srpna 2025 proběhla na Proboštských jezerech v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi celorepubliková preventivní akce „Bezpečně u vody“, zaměřená na rizikové faktory pobytu u vodních ploch a na vodních cestách.
Návštěvníci se u policejního stanu mohli podívat na speciálně připravená preventivní videa a vyslechnout si důležité rady policistů k bezpečnému chování u vody. Záchranář Středočeského kraje Marek, doprovázený plyšovou sanitkou a medvědím pomocníkem, poutavou formou představil základy první pomoci.
Součástí programu byla také účast městské policie se strážníkem – instruktorem dopravní výchovy, který se zaměřil na všeobecné zásady bezpečného chování. Děti si u něj mohly zatočit kolem štěstí, splnit připravený úkol a odnést si drobnou odměnu. Policisté z Poříčního oddělení Labe Nymburk ukázali své služební plavidlo a předvedli dynamickou ukázku záchrany tonoucího přímo na jezeře.
Počasí akci přálo a zájem veřejnosti byl velký – malí i velcí si odnesli řadu užitečných poznatků a nevšedních zážitků.
Základní pravidla bezpečného pobytu u vody:
- Nikdy nechoďte plavat sami a nepodceňujte nebezpečí vody.
- Neskákejte do vody na neznámých místech.
- Do vody vstupujte až po odpočinku, nejdříve hodinu po jídle.
- Plavte pouze v prostorách s dozorem plavčíka.
- Nepřibližujte se k plavidlům a plavebním drahám.
- Děti na plavidlech musí mít vždy řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestu.
- Nekoupejte se v blízkosti přehrad či hrází.
- Mějte u sebe záchrannou či plovoucí pomůcku.
- Respektujte pokyny plavčíků a vodních záchranářů.
Přejeme všem krásný zbytek léta bez úrazů.
nprap. Veronika Borovičková
15.července 2025