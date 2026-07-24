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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Bezpečně u vody

Policisté si povídali s návštěvníky jezera Barbora. 

O slunečném víkendu se vydá mnoho lidí osvěžit k vodním plochám. Aby se letní koupačka obešla bez starostí a zdravotních následků, je potřeba dodržovat pár bezpečnostních pravidel. Právě v letním období se každý rok stávají tragédie spojené s vodními radovánkami, kterým šlo předejít. O bezpečném chování u vody si povídali policisté s návštěvníky jezera Barbora u Teplic.

A co je třeba dodržovat?

  • Děti mějte u vody neustále pod dohledem a v případě neplavců je vybavte vhodnými pomůckami
  • Věnujte pozornost svému zdravotnímu stavu, nesnižujte alkoholem svojí pozornost
  • Neskákejte do neznámé vody
  • Na lodích a jiných plavidlech dodržujte bezpečnostní pravidla

24. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

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