Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Bezpečně u vody
Policisté si povídali s návštěvníky jezera Barbora.
O slunečném víkendu se vydá mnoho lidí osvěžit k vodním plochám. Aby se letní koupačka obešla bez starostí a zdravotních následků, je potřeba dodržovat pár bezpečnostních pravidel. Právě v letním období se každý rok stávají tragédie spojené s vodními radovánkami, kterým šlo předejít. O bezpečném chování u vody si povídali policisté s návštěvníky jezera Barbora u Teplic.
A co je třeba dodržovat?
- Děti mějte u vody neustále pod dohledem a v případě neplavců je vybavte vhodnými pomůckami
- Věnujte pozornost svému zdravotnímu stavu, nesnižujte alkoholem svojí pozornost
- Neskákejte do neznámé vody
- Na lodích a jiných plavidlech dodržujte bezpečnostní pravidla
24. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí