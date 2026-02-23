Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Bezpečně na sjezdovce v Lipně nad Vltavou
Policisté zavítali do lipenského lyžařského areálu se soutěžemi pro děti i dospělé.
Páteční den patřil z pohledu policejní prevence sportovcům v lipenském lyžařském areálu. Policisté si spolu s kolegyněmi ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra připravili pro návštěvníky areálu dopravně preventivní hry a soutěže. Za správné odpovědi si soutěžící odnesli malou pozornost v podobě policejních skládaček, omalovánek, ale také vyhřívaných polštářků, které se v zimě určitě hodí. Policisté sportovcům také připomínali pravidla bezpečného lyžování, bruslení a chování během prázdnin.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
23. února 2026