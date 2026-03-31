Bezpečně na silnicích během Velikonoc
Policisté v Olomouckém kraji se připravují na prodloužený víkend spojený s velikonočními svátky.
Velikonoce jsou nejen časem setkávání a pohody, ale také zvýšeného provozu na silnicích. Pro zajištění plynulého a bezpečného provozu jsme připravili dopravně bezpečnostní opatření, která proběhnou napříč celým krajem od 2. dubna až do Velikonočního pondělí, které letos připadá na 6. dubna.
Během velikonočních svátků se zaměříme nejen na silnice s vyšším dopravním zatížením, ale také na turisticky oblíbené lokality, kde očekáváme větší počet řidičů. Při silničních kontrolách naši pozornost zacílíme na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, způsob jízdy a dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Kontrolovat budeme také používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů, technický stav vozidel a používání mobilních telefonů za jízdy.
Opakování je matka moudrosti a proto připomínáme, že bezpečnost na silnicích je naší společnou prioritou. Doporučujeme opatrnost, ohleduplnost a trpělivost na cestách.
Přejeme všem účastníkům silničního provozu šťastné a bezpečné Velikonoce!
por. Mgr. Markéta Kallerová
31. března 2026