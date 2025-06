Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečně na kole

KARLOVARSKÝ KRAJ - Policistky radí cyklistům po celém kraji.

S příchodem letních měsíců přibývá na silnicích cyklistů a spolu s nimi i rizik spojených s jízdou na kole. Aby se zvýšila bezpečnost všech účastníků silničního provozu, policejní preventistky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje realizují po celém kraji řadu preventivních akcí zaměřených právě na cyklisty a také na uživatele elektrokol.

Policistky navštěvují především frekventované cyklostezky, rekreační oblasti i místa se zvýšeným pohybem cyklistů. V rámci těchto akcí rozdávají cyklistům reflexní prvky, informační materiály a cyklomapy, připomínají zásady bezpečného pohybu po silnici, provádějí kontroly povinné výbavy jízdního kola a upozorňují na nejčastější chyby, kterých se cyklisté dopouštějí.

Preventistky také věnují zvláštní pozornost dětským cyklistům a jejich rodičům, kterým připomínají nutnost správně nasazené cyklistické přilby a dohledu při jízdě na kole.

Povinná výbava jízdního kola:

Cyklista by neměl vyjet bez řádně vybaveného kola. Zákon jasně stanoví, co musí kolo obsahovat:

• dvě na sobě nezávislé brzdy,

• bílé odrazky vpředu, červené vzadu, oranžové na pedálech a paprscích kol,

• světlo bílé barvy vpředu a červené vzadu (při snížené viditelnosti).

Samozřejmostí by měla být cyklistická přilba – povinná je do 18 let, doporučená ale všem.

Specifika elektrokol

S rostoucí oblibou elektrokol se policistky zaměřují také na jejich uživatele. Ti si často neuvědomují, že i jízda na elektrokole podléhá stejným pravidlům jako jízda na běžném kole. Je důležité mít na paměti, že elektrokolo může dosáhnout vyšších rychlostí, a tím se zvyšuje riziko nehody i závažnost následků.

Preventivní doporučení pro jezdce na elektrokole:

• Vždy používejte přilbu – vyšší rychlost znamená vyšší riziko zranění.

• Nepodceňujte údržbu – především brzdy a stav baterie.

• Dodržujte pravidla silničního provozu – i když je jízda snadnější, zodpovědnost zůstává.

• Buďte viditelní – reflexní prvky, světla, výrazné oblečení.

Hlavní preventivní rady pro všechny cyklisty:

• Noste přilbu – může zachránit život.

• Buďte vidět – reflexní prvky, světla, výrazné barvy.

• Nejezděte pod vlivem alkoholu – ohrožujete sebe i ostatní.

• Dodržujte pravidla silničního provozu – jste jeho plnohodnotní účastníci.

• Před jízdou zkontrolujte stav kola – brzdy, pneumatiky, řetěz.

• Respektujte ostatní účastníky provozu – ohleduplnost je základ bezpečí.

I v letošním roce preventistky spolupracují na projektu „Řídím, piju nealko pivo“. Cyklisté od nich mohou v rámci tohoto projektu na preventivních akcích dostat na cestu nealkoholické pivo, které dodává Český svaz pivovarů a sladoven. Tuto aktivitu cyklisté v minulých letech velmi ocenili a určitě ocení i v letošním roce.

S rostoucí oblibou cyklistiky, bohužel také dochází ke krádežím jízdních kol. Ke krádežím kol často dochází na volných prostranstvích, kdy jsou kola nejčastěji volně opřena o zeď, lavičku, nebo sloup veřejného osvětlení. V některých případech si zloději troufnou i na kola umístěná ve stojanech a zajištěná levnějšími lankovými zámky. Zloději však kradou jízdní kola i ze sklepů, garáží nebo balkónů. Vzhledem k tomu, že jsou v dnešní době jízdní kola dražší a je o ně větší zájem, stávají se častěji cílem zlodějů i organizovaných skupin.

Jak ochránit kolo před odcizením?

• Na ulici se snažte své kolo připoutat k pevnému bodu (zábradlí, ukotvený stojan) za použití bezpečnostního zámku (nejlépe přední kolo a rám ke stojanu + zadní kolo a rám ke stojanu). Pokud je vás více cyklistů, pohlídejte si kola navzájem. Pokud však odcházíte na delší dobu, cyklisté často odmontují před odchodem z kola sedlo. Absence této podstatné části kola tak brání krádeži, při které chce pachatel s odcizeným kolem z místa odjet. Mnoho zlodějů tak toto opatření od krádeže odradí.

• Ve společných prostorách domu, sklepích, garážích zajistěte uzamykání vstupních dveří společných prostor, zajistěte okna i samotná kola. Pokud ukládáte své kolo na balkon, dbejte taktéž na zajištění svého kola např. připoutáním k zábradlí balkonu.

• V případě odcizení jízdního kola mějte poznamenané výrobní číslo jízdního kola, jeho barvu a další odlišnosti a specifické znaky vašeho kola, podle kterých byste mohli své kolo identifikovat. Doporučujeme zhotovit si fotografie. Krádež kola neprodleně oznamte na služebnu Policie ČR nebo linku 158.



Apelujeme proto na vlastníky jízdních kol, aby svá kola řádně zabezpečovali před odcizením!!!

Díky těmto preventivním aktivitám a osvětě ze strany Policie ČR se daří snižovat počet nehod a přispívat ke zvýšení bezpečnosti na silnicích i cyklostezkách. Buďme ohleduplní, dodržujme pravidla a dbejme na vlastní bezpečnost – nejen během letní sezóny.

Policejní preventistky přejí všem cyklistům mnoho šťastných kilometrů po celou sezónu.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

27. 6. 2025



vytisknout e-mailem