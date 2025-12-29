Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně na hory: rady pro cestu i zabezpečení domova
Silvestrovské oslavy a pokračující zimní období lákají obyvatele našeho regionu k rekreačním pobytům v horských oblastech. Před odjezdem je však důležité myslet nejen na bezpečnost při cestování, ale i na ochranu svého domova. Přinášíme praktické rady pro řidiče i tipy, jak předejít vloupání během vaší nepřítomnosti.
Zimní období přináší nejen radost z dovolené na horách, ale i zvýšené riziko dopravních nehod a vloupání do opuštěných domovů. Policie proto každoročně připomíná několik preventivních opatření, která mohou pomoci ochránit zdraví, majetek i klidný průběh zimních dovolených.
Před cestou na hory:
- Seznamte se s plánovanou trasou a sledujte aktuální dopravní zpravodajství.
- Pokud míříte do zahraničí, ověřte si pravidla silničního provozu v cílové zemi i tranzitních státech.
- Zkontrolujte technický stav vozidla, přezujte na zimní pneumatiky, doplňte nádrž a vybavte se sněhovými řetězy.
- Před jízdou si odpočiňte. Únava za volantem zvyšuje riziko nehody.
- Nepřeceňujte své schopnosti – v případě únavy zastavte a odpočiňte si.
Zabezpečení domova:
- Uzavřete okna, stáhněte rolety, aktivujte alarm a neupozorňujte na svou nepřítomnost.
- Požádejte důvěryhodnou osobu, aby dohlédla na váš domov a vybírala poštu.
- Využijte časovače na světla či televizi, které vytvoří dojem, že je někdo doma.
- Další tipy najdete na www.stopvloupani.cz nebo v aplikaci „Zabezpečte se“.
V případě vloupání nevstupujte do objektu, zavolejte linku 158 a vyčkejte příjezdu policie. Nepohybujte se uvnitř a nemanipulujte s předměty.
Bezpečnost na silnicích:
- Řidiči by měli přizpůsobit rychlost povětrnostním podmínkám a svým schopnostem.
- Chodci by měli nosit reflexní prvky – ideálně na rukávech, kolenou a v úrovni pasu.
- Děti by měly mít reflexní doplňky na oblečení i batozích.
Přejeme Vám šťastnou cestu.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
29. prosince 2025