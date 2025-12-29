Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně na hory: rady pro cestu i zabezpečení domova

Silvestrovské oslavy a pokračující zimní období lákají obyvatele našeho regionu k rekreačním pobytům v horských oblastech. Před odjezdem je však důležité myslet nejen na bezpečnost při cestování, ale i na ochranu svého domova. Přinášíme praktické rady pro řidiče i tipy, jak předejít vloupání během vaší nepřítomnosti. 

Zimní období přináší nejen radost z dovolené na horách, ale i zvýšené riziko dopravních nehod a vloupání do opuštěných domovů. Policie proto každoročně připomíná několik preventivních opatření, která mohou pomoci ochránit zdraví, majetek i klidný průběh zimních dovolených.

Před cestou na hory:

  • Seznamte se s plánovanou trasou a sledujte aktuální dopravní zpravodajství.
  • Pokud míříte do zahraničí, ověřte si pravidla silničního provozu v cílové zemi i tranzitních státech.
  • Zkontrolujte technický stav vozidla, přezujte na zimní pneumatiky, doplňte nádrž a vybavte se sněhovými řetězy.
  • Před jízdou si odpočiňte. Únava za volantem zvyšuje riziko nehody.
  • Nepřeceňujte své schopnosti – v případě únavy zastavte a odpočiňte si.

Zabezpečení domova:

  • Uzavřete okna, stáhněte rolety, aktivujte alarm a neupozorňujte na svou nepřítomnost.
  • Požádejte důvěryhodnou osobu, aby dohlédla na váš domov a vybírala poštu.
  • Využijte časovače na světla či televizi, které vytvoří dojem, že je někdo doma.
  • Další tipy najdete na www.stopvloupani.cz nebo v aplikaci „Zabezpečte se“.

V případě vloupání nevstupujte do objektu, zavolejte linku 158 a vyčkejte příjezdu policie. Nepohybujte se uvnitř a nemanipulujte s předměty.

Bezpečnost na silnicích:

  • Řidiči by měli přizpůsobit rychlost povětrnostním podmínkám a svým schopnostem.
  • Chodci by měli nosit reflexní prvky – ideálně na rukávech, kolenou a v úrovni pasu.
  • Děti by měly mít reflexní doplňky na oblečení i batozích.

Přejeme Vám šťastnou cestu.


por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
29. prosince 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 