Bezpečně na hory a jarní prázdniny: rady pro cestu i zabezpečení domova

Zimní období a blížící se jaro láká obyvatele našeho regionu k rekreačním pobytům v horských oblastech doma i v zahraničí. S odjezdem na jarní prázdniny však roste nejen radost z dovolené, ale také riziko dopravních nehod a vloupání do opuštěných domovů. Policie proto připomíná několik preventivních opatření, která mohou pomoci ochránit zdraví, majetek i klidný průběh vašeho pobytu. 

Bezpečně na cestách

  1. Zimní provoz bývá náročnější a vyžaduje pečlivou přípravu. Před cestou doporučujeme:
  2. seznámit se s plánovanou trasou a sledovat aktuální dopravní zpravodajství,
  3. ověřit si pravidla silničního provozu v cílové zemi i tranzitních státech, pokud míříte do zahraničí,
  4. zkontrolovat technický stav vozidla, přezout na zimní pneumatiky a doplnit nádrž alespoň do poloviny,
  5. přibalit sněhové řetězy a další zimní výbavu,
  6. před jízdou si odpočinout a během cesty nepřeceňovat své síly – při únavě zastavte na bezpečném místě.
  7. Rychlost jízdy vždy přizpůsobte povětrnostním podmínkám, stavu vozovky i vlastním schopnostem.

Viditelnost a bezpečnost chodců
V zimním období se brzy stmívá a viditelnost je často snížená. Reflexní prvky mohou výrazně zvýšit bezpečí:

  1. chodci by je měli nosit na rukávech, kolenou a v úrovni pasu,
  2. nejen děti by měly mít reflexní doplňky na oblečení i batozích.

Zabezpečení domova před odjezdem
Opuštěné domy a byty jsou v době prázdnin častým cílem pachatelů. Před odjezdem proto:

  1. uzavřete všechna okna, stáhněte rolety, uzamkněte objekt a aktivujte alarm,
  2. neupozorňujte na svou nepřítomnost – nesdílejte odjezd na sociálních sítích, nenahrávejte vzkazy o dovolené na záznamník a nenechávejte lístky na dveřích,
  3. požádejte důvěryhodnou osobu, aby dohlédla na váš domov a vybírala poštu,
  4. využijte časovače na světla či televizi, které vytvářejí dojem, že je někdo doma,
  5. zkontrolujte funkčnost bezpečnostních systémů a nezapomeňte je aktivovat.

Další praktické tipy najdete na www.stopvloupani.cz nebo v mobilní aplikaci Zabezpečte se (Google Play, App Store).

Jak postupovat při vloupání
Pokud po návratu zjistíte, že došlo k vloupání:

  1. nevstupujte do objektu,
  2. ihned volejte linku 158,
  3. vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie,
  4. nemanipulujte s předměty a nic neuklízejte.

Přejeme vám bezpečnou cestu, klidný pobyt na horách a bezstarostný návrat domů.

por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
27. února 2026

Dodržujte pravidla bezpečného chování i na horách!

Dbejte na svou bezpečnost za snížené viditelnosti!

Nezapomeňte na zimní výbavu svého vozu!

Zabezpečte si své obydlí před odjezdem!

