Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně na hory a jarní prázdniny: rady pro cestu i zabezpečení domova
Zimní období a blížící se jaro láká obyvatele našeho regionu k rekreačním pobytům v horských oblastech doma i v zahraničí. S odjezdem na jarní prázdniny však roste nejen radost z dovolené, ale také riziko dopravních nehod a vloupání do opuštěných domovů. Policie proto připomíná několik preventivních opatření, která mohou pomoci ochránit zdraví, majetek i klidný průběh vašeho pobytu.
Bezpečně na cestách
- Zimní provoz bývá náročnější a vyžaduje pečlivou přípravu. Před cestou doporučujeme:
- seznámit se s plánovanou trasou a sledovat aktuální dopravní zpravodajství,
- ověřit si pravidla silničního provozu v cílové zemi i tranzitních státech, pokud míříte do zahraničí,
- zkontrolovat technický stav vozidla, přezout na zimní pneumatiky a doplnit nádrž alespoň do poloviny,
- přibalit sněhové řetězy a další zimní výbavu,
- před jízdou si odpočinout a během cesty nepřeceňovat své síly – při únavě zastavte na bezpečném místě.
- Rychlost jízdy vždy přizpůsobte povětrnostním podmínkám, stavu vozovky i vlastním schopnostem.
Viditelnost a bezpečnost chodců
V zimním období se brzy stmívá a viditelnost je často snížená. Reflexní prvky mohou výrazně zvýšit bezpečí:
- chodci by je měli nosit na rukávech, kolenou a v úrovni pasu,
- nejen děti by měly mít reflexní doplňky na oblečení i batozích.
Zabezpečení domova před odjezdem
Opuštěné domy a byty jsou v době prázdnin častým cílem pachatelů. Před odjezdem proto:
- uzavřete všechna okna, stáhněte rolety, uzamkněte objekt a aktivujte alarm,
- neupozorňujte na svou nepřítomnost – nesdílejte odjezd na sociálních sítích, nenahrávejte vzkazy o dovolené na záznamník a nenechávejte lístky na dveřích,
- požádejte důvěryhodnou osobu, aby dohlédla na váš domov a vybírala poštu,
- využijte časovače na světla či televizi, které vytvářejí dojem, že je někdo doma,
- zkontrolujte funkčnost bezpečnostních systémů a nezapomeňte je aktivovat.
Další praktické tipy najdete na www.stopvloupani.cz nebo v mobilní aplikaci Zabezpečte se (Google Play, App Store).
Jak postupovat při vloupání
Pokud po návratu zjistíte, že došlo k vloupání:
- nevstupujte do objektu,
- ihned volejte linku 158,
- vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie,
- nemanipulujte s předměty a nic neuklízejte.
Přejeme vám bezpečnou cestu, klidný pobyt na horách a bezstarostný návrat domů.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
27. února 2026