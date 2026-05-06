Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně doma i venku: Seniorky ze Svárova absolvovaly preventivní besedu
Jak se chránit doma i venku, proč nepouštět cizí lidi přes práh a na co si dát pozor při manipulaci s penězi? O tom všem si povídaly svárovské seniorky s preventistkou Policie ČR během besedy zaměřené na bezpečnost seniorů.
Dne 6. května 2026 zavítala mezi svárovské seniorky preventistka Policie ČR z Kladna s besedou na téma „Obezřetný senior“. Přestože se setkání zúčastnil menší počet žen, diskuze se velmi příjemně rozvinula a bylo znát, že téma bezpečnosti seniory skutečně zajímá.
Jako první si účastnice vybraly témata „Bezpečně doma“ a „Bezpečně venku“. V rámci besedy se dozvěděly například to, jak pachatelé zneužívají důvěřivosti, ochoty a dobré povahy seniorů. Preventistka ženám vysvětlila, že bezpečnost začíná už u domovních dveří a že právě ty tvoří důležitou hranici, kterou je potřeba chránit.
Seniorky se seznámily s nejčastějšími legendami, pod kterými se cizí osoby snaží dostat do domácností seniorů za účelem krádeže či podvodu. Řeč byla také o podomním prodeji v jejich obci a o důležitosti oznámit podezřelý pohyb neznámých osob. Velký zájem vzbudilo povídání o možnostech využití SOS tlačítek a také doporučení mít na zvonku uvedeno příjmení v množném čísle, aby domácnost nepůsobila dojmem, že v ní žije senior sám.
I přes stále častější využívání bankovních účtů k ukládání úspor byla zopakována pravidla bezpečného nakládání s penězi. Seniorky byly upozorněny na situace, kdy mohou být vytipovány pachateli nebo se stát obětí ekonomického zneužití.
V části věnované bezpečnosti mimo domov si účastnice zopakovaly zásady bezpečného pohybu venku, správný výběr tras, nošení cenností i důležitost hlídat si kabelky a osobní věci a nikde je neodkládat bez dozoru. Zaujaly je také prostředky osobní ochrany, například osobní alarm do kabelky, ortopedická hůl s obrannými prvky či pepřový sprej. Diskuze se následně stočila i k tématu nutné obrany.
Na závěr byly seniorky upozorněny na správné nastavení limitů u platebních karet, důležitost nesdělování PIN kódu a další zásady bezpečného používání platebních prostředků. Celou besedu doplňovaly skutečné příběhy z policejní praxe, které ženám ukázaly, že podobné situace se mohou stát komukoli.
Osvěta svárovských seniorek bude pokračovat i v červenci, kdy se preventivní setkání zaměří na bezpečnost v online světě a bezpečnost v dopravě. Publikace „Obezřetný senior v online světě“, „Senior v dopravě“ a také křížovky „(Nejen) pro seniory“, které účastnice již nyní obdržely, jim pomohou připravit se na další témata a navázat na zajímavou diskuzi.
Senioři často spoléhají na své životní zkušenosti, přesto se mohou stát snadným cílem podvodníků a pachatelů. Důležitou roli proto hrají rodinní příslušníci a blízcí. Měli by se o své seniory pravidelně zajímat, mluvit s nimi o aktuálních rizicích a občas si společně zopakovat základní bezpečnostní pravidla – například koho nepouštět do bytu, jak bezpečně zacházet s penězi, platební kartou nebo jak rozpoznat podezřelé telefonáty a podvody. I obyčejný rozhovor může seniorům pomoci předejít velmi nepříjemným situacím.
nprap. Monika Pragerová
Územní odbor Kladno
6. května 2026