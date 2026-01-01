Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Bezpečná jízda chutná nejlépe za střízliva
V Ostrožské Nové Vsi jsme rozdávali i nealko piva.
Na cyklostezce u Ostrožské Nové Vsi to dnes žilo. Společně s krajským koordinátorem BESIPu jsme cyklistům připomínali, že bezpečná jízda chutná nejlépe za střízliva. Kromě dobré nálady si odvezli nealko pivo, cyklolékárničky, náplasti, reflexní doplňky a další drobnosti, které se na cestách vždycky hodí.
Přejeme všem pohodové kilometry, vítr do zad a na cestách jen samé příjemné zastávky!
3. července 2026, por. Bc. Milena Šabatová